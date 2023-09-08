На выставке в Польше показали "бессмертный" дрон Giez: чем он уникален (фото)

В ситуации, когда после запуска выясняется, что миссия не может быть выполнена или "Овод" необходимо вернуть назад по другим причинам, он может вернуться к оператору и благополучно приземлиться в его окрестностях на парашюте.

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На польской выставке вооружений MSPO-2023 показали новый дрон-камикадзе Giez, который может выполнять разные боевые задачи. Об этом пишет медиа ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH.

В зависимости от поставленной задачи дрон может оснащаться учебными, осколочно-фугасными, бронебойными и термобарическими зарядами. Giez (Овод) — это новинка в мире беспилотников, разработанная военно-техническим институтом (город Зеленка) в кооперации с производителем боеприпасов Belma и компанией MSP Inntech.

БПЛА представляет собой летающий беспилотный управляемый аппарат, оснащенный ракетами. В зависимости от задачи это могут быть учебные заряды, осколочно-фугасные заряды с дальностью действия около 30 метров, кумулятивные заряды с бронепробиваемостью мин. 350 мм, или термобарический с эффективной дальностью около 20 метров (все весом 1575 грамм).

Сам самолет имеет длину 1075 мм, размах крыльев 1660 мм и может летать 30 минут. Ее максимальная высота — 2000 м над уровнем моря, а время патрулирования в районе потенциальной цели — 20 минут.

Так выглядит БПЛА Giez, который хорошо зарекомендовал себя на выставке вооружения Фото: ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

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Giez транспортируется в контейнере размерами 200х200х1350 мм. Вместе с боеголовкой и пусковой установкой он весит чуть менее 12 кг, поэтому его может нести один солдат. Он же вытаскивает его из контейнера и стреляет из контейнера, который одновременно является пусковой площадкой. В этот момент крылья самолета разворачиваются.

Производитель подчеркивает, что уникальной особенностью системы является ее восстанавливаемость. В ситуации, когда после запуска выясняется, что миссия не может быть выполнена или "Овод" необходимо вернуть назад по другим причинам, он может вернуться к оператору и благополучно приземлиться в его окрестностях на парашюте.

Напомним, в конце августа в Польше разработали военный беспилотник HAASTA, который обманывает ПВО и уничтожает врага. Универсальный дрон способен выполнять множество задач. А специальная система управления позволяет отслеживать и управлять почти дюжиной беспилотников.

Ранее Фокус сообщал, что Польша сделает еще больше дронов Warmate и FlyEye, помогающих ВСУ истреблять оккупантов. Группа WB значительно усилит сборку разведывательных дронов и барражирующих боеприпасов для Украины.