На виставці в Польщі показали "безсмертний" дрон Giez: чим він унікальний (фото)

У ситуації, коли після запуску з'ясовується, що місію не можна виконати, або "Овід" необхідно повернути назад з інших причин, він може повернутися до оператора і щасливо приземлитися в його околицях на парашуті.

Related video

На польській виставці озброєнь MSPO-2023 показали новий дрон-камікадзе Giez, який може виконувати різні бойові завдання. Про це пише медіа ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH.

Залежно від поставленого завдання дрон може оснащуватися навчальними, осколково-фугасними, бронебійними й термобаричними зарядами. Giez (Овод) — це новинка у світі безпілотників, розроблена військово-технічним інститутом (місто Зелонка) у кооперації з виробником боєприпасів Belma і компанією MSP Inntech.

БПЛА являє собою льотовий безпілотний керований апарат, оснащений ракетами. Залежно від завдання це можуть бути навчальні заряди, осколково-фугасні заряди з дальністю дії близько 30 метрів, кумулятивні заряди з бронепробивністю мін. 350 мм, або термобаричний з ефективною дальністю близько 20 метрів (все вагою 1575 грамів).

Сам літак має довжину 1075 мм, розмах крил 1660 мм і може літати 30 хвилин. Його максимальна висота — 2000 м над рівнем моря, а час патрулювання в районі потенційної цілі — 20 хвилин.

Так виглядає БПЛА Giez, який добре зарекомендував себе на виставці озброєння Фото: ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

Важливо

Польський дрон HAASTA збиватиме іранські Shahed кулеметом: розкрито подробиці

Giez транспортується в контейнері розмірами 200х200х1350 мм. Разом із боєголовкою і пусковою установкою він важить трохи менше ніж 12 кг, тому його може нести один солдат. Він же витягує його з контейнера і стріляє з контейнера, який одночасно є пусковим майданчиком. У цей момент крила літака розгортаються.

Виробник підкреслює, що унікальною особливістю системи є її відновлюваність. У ситуації, коли після запуску з'ясовується, що місія не може бути виконана або "Овод" необхідно повернути назад з інших причин, він може повернутися до оператора і щасливо приземлитися в його околицях на парашуті.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Польщі розробили військовий безпілотник HAASTA, який обманює ППО і знищує ворога. Універсальний дрон здатний виконувати безліч завдань. А спеціальна система управління дає змогу відстежувати та керувати майже дюжиною безпілотників.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща зробить ще більше дронів Warmate і FlyEye, які допомагають ЗСУ винищувати окупантів. Група WB значно посилить збірку розвідувальних дронів і баражуючих боєприпасів для України.