Выслеживали раненых оккупантов с дрона: в Москве задержали двух украинцев, — росСМИ

Задержанными оказались 20-летние уроженцы Новой Каховки, которые запускали беспилотник возле московского клинико-диагностического центра.

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Двух украинцев родом из Херсонской области задержали в Москве за запуск беспилотника. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило российское медиа Mash.

По информации СМИ, двое мужчин якобы запускали коптер возле московского клинико-диагностического центра в районе Фили-Давыдково (район в Западном административном округе Москвы, а также одноименное внутригородское муниципальное образование, — ред.), где их и нашли силовики. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили молодых людей на Кастанаевской улице, сначала их отвезли в районное отделение полиции и допросили, а после передали материалы в ФСБ. Задержанными оказались 20-летний Ливан и его ровесник Александр из Новой Каховки.

Сейчас силовики проверяют мужчин на возможные связи с украинскими спецслужбами. Они считают, что с помощью беспилотники задержанные могли выслеживать российских военных, которые лечились в одном из медучреждений с ранениями, полученными во время боевых действий в Украине.

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Отметим, что в районе Фили-Давыдково расположена клиническая больница № 1 Управления делами Президента РФ. Возможно журналисты писали о диагностическом центре именно этого медицинского учреждения. Кроме того на самой улице Кастанаевской, где патрульные задержали украинцев, расположены также Клинико-диагностический центр № 4, офис Совета ветеранов ВС РФ и правоохранительных органов России.

Двух уроженцев Херсонской области задержали за запуск квадрокоптера возле московского клинико-диагностического центра в районе Фили-Давыдково Фото: Скриншот

Напомним, 20 июня в России задержали украинца по подозрению в шпионаже. Российская спецслужба подозревает 44-летнего украинца в передаче сведений военного характера, которые якобы будут использованы против безопасности РФ

А в апреле 2023 года в РФ обвинили супружескую пару в шпионаже. По версии силовиков, муж и жена передавали секретную информацию военно-технического характера и должны были получить за это вознаграждение в 100 тысяч рублей.