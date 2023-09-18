Вистежували поранених окупантів із дрона: у Москві затримали двох українців, — росЗМІ

Затриманими виявилися 20-річні уродженці Нової Каховки, які запускали безпілотник біля московського клініко-діагностичного центру.

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Двох українців родом із Херсонської області затримали в Москві за запуск безпілотника. Про це в понеділок, 18 вересня, повідомило російське медіа Mash.

За інформацією ЗМІ, двоє чоловіків нібито запускали коптер біля московського клініко-діагностичного центру в районі Філі-Давидково (район у Західному адміністративному окрузі Москви, а також однойменне внутрішньоміське муніципальне утворення, — ред.), де їх і знайшли силовики. Співробітники патрульно-постової служби зупинили молодих людей на Кастанаївській вулиці, спочатку їх відвезли до районного відділку поліції й допитали, а потім передали матеріали у ФСБ. Затриманими виявилися 20-річний Ліван і його ровесник Олександр із Нової Каховки.

Наразі силовики перевіряють чоловіків на можливі зв'язки з українськими спецслужбами. Вони вважають, що за допомогою безпілотників затримані могли вистежувати російських військових, які лікувалися в одному з медзакладів із пораненнями, отриманими під час бойових дій в Україні.

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Зазначимо, що в районі Філі-Давидково розташована клінічна лікарня № 1 Управління справами Президента РФ. Можливо журналісти писали про діагностичний центр саме цього медичного закладу. Крім того, на самій вулиці Кастанаївській, де патрульні затримали українців, розташовані також Клініко-діагностичний центр № 4, офіс Ради ветеранів ЗС РФ і правоохоронних органів Росії.

Двох уродженців Херсонської області затримали за запуск квадрокоптера біля московського клініко-діагностичного центру в районі Філі-Давидково Фото: Скриншот

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