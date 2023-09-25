Операторы Украины готовятся к блэкаутам: обещают, что отключений связи будет меньше

Операторы связи закупили генераторы, аккумуляторы и готовы к многочасовым отключениям энергии.

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Основные операторы мобильной связи после прошлогодних зимних блэкаутов из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны российских оккупантов в этом году более тщательно подготовились к возможным отключениям энергии. Об это сообщает сайт ТехноФан.

Минувшей зимой инженеры компаний совершали настоящий подвиг, как и наши энергетики, которые делали все возможное, чтобы несмотря на обстрелы у людей была мобильная связь и они могли связываться со своими родными и близкими. Учитывая ситуацию минувшей зимой каждый из операторов тщательно подготовился к предполагаемым обстрелам критической инфраструктуры.

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lifecell

Компания lifecell сообщила, что активно увеличивает количество аккумуляторных батарей и генераторов на своих технологических площадках. Это позволит обеспечить независимое питание для мобильной связи и Интернет даже при отключении электроэнергии. Компания также отмечает, что готова к длительным перебоям в снабжении электроэнергией и имеет альтернативные источники питания для своих базовых станций. В компании уверяют, что на дополнительном питании могу обеспечить связь до 7 – 9 часов.

Київстар

Компания уже снабдила свои технологические площадки стационарными и переносными дизель-генераторами, в количестве более 2 тысяч единиц. Это позволит обеспечить независимое питание ключевых базовых станций, коммутаторов и другого критического оборудования оператора при отключении основного питания. Київстар планирует до конца текущего года обеспечить источниками бесперебойного питания 70% сети фиксированного интернета.

Vodafone

Компания Vodafone обеспечила автономное питание своих площадок с базовыми станциями на 100%. Используемые батареи могут обеспечивать работу сети в течение 4-5 часов даже без основного питания. Эти меры обеспечивают уверенность, что мобильная связь и интернет продолжат работать некоторое время в условиях возможного повторного блэкаута, утверждают в компании.

Ранее Фокус рассказывал, насколько в Украине защищены энергообъекты и обесточат ли города ракеты РФ. Энергетики и военные стараются повысить выживаемость энергосистем, но опрошенные Фокусом эксперты советуют гражданским готовиться к блэкаутам с начала отопительного сезона.