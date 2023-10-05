Kaman-19 сможет глушить дроны прямо в небе: что известно о новом беспилотнике из Ирана

Дрон, оснащенный системой радиоэлектронной борьбы, успешно прошел испытания, уверяют иранские военные.

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Армия Ирана представила новый беспилотник Kaman-19 с системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который будет блокировать вражеские дроны. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Как заявил иранский бригадный генерал Алиреза Шейх, дрон успешно протестирован в ходе боевых учений. Kaman-19 в переводе с фарси означает "боевой лук" и в ходе тестирования он успешно заглушил связь предполагаемых "вражеских" беспилотников, отмечают иранские военные. Технические подробности этого нового БПЛА иранская армия держит в секрете.

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Как отмечает издание, Иран постоянно подвергается критике международного сообщества за помощь России в оккупации Украины, а особенно за поставку дронов-камикадзе Shahed и технологий для их производства.

"Хотя это оружие не имеет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезные ложные цели, которые могут отвлечь украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", — заявило министерство обороны Великобритании, сообщает The Jerusalem Post.

Кроме того, по данным издания, сейчас около 200 иранских беспилотников прикрывают стратегические воды Персидского залива и Оманского моря. Так же в прошлом месяце Иран объявил, что его инженеры разработали беспилотник с самой большой дальностью действия в мире. В видео с текстом "приготовитесь бежать в убежище" был явный намек на Израиль, пишет издание.

Ранее Фокус сообщал, что Иран активно продвигает свою программу создания различных боевых беспилотников. Недавно Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в Иране разработал боевые дроны морского базирования, которые могут взлетать и садиться на воду.

Кроме этого, уже появилась информация, что иранские инженеры модернизировали БПЛА Shahed и оснастили его турбореактивным двигателем, чтобы он мог летать гораздо быстрее. По данным добровольных аналитиков, собирающих разведданные из открытых источников в системе OSINT — продать модернизированные БПЛА Москве для Тегерана будет не проблема.