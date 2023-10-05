Догнать и уничтожить: с какими дронами будет бороться новейшая система перехвата Anvil-M

Станция с искусственным интеллектом запускает Launch Box и управляет одновременно несколькими взрывными БПЛА, чтобы отражать воздушные атаки небольших беспилотников.

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Компания Anduril представила комплект дронов-перехватчиков Anvil-M, которые предназначены для уничтожения вражеских беспилотников похожего размера. Об этом сообщает портал C4ISRNET.

Anvil-M — это новейшее дополнение к линейке продуктов компании Anduril для борьбы с дронами, созданное по образцу существующих моделей. Дрон запускается с земли и поддерживает связь с передвижной базой, известной как Launch Box, и соединяется с программным обеспечением управления и контроля Lattice на базе искусственного интеллекта.

Инженеры компании Anduril говорят, что новый беспилотник Anvil-M был создан с учетом "реальных боевых действий и отзывов клиентов" и может эффективно искать и уничтожать приближающиеся дроны в категориях "Группа 1" и "Группа 2" (до 250 г и до 2,5 кг). Получив боевое задание, дроны устремляются к цели и взрываются. В то же время специальная базовая станция с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта (ИИ) помогает этим аппаратам нацеливаться и выполнять сложные виражи, если они необходимы для погони и перехвата.

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"Мы разработали Anvil-M для обеспечения воздушного сдерживания и перехвата вражеских дронов, которые иногда не так просто сбить, — заявил Тергуд, старший вице-президент Anduril и генерал армии США в отставке. — Беспилотные угрозы будут продолжать развиваться, как и наши возможности, поскольку Anduril будет быстро предпринимать шаги для отражения подобных угроз".

Как отмечает C4ISRNET, Министерство обороны США все больше беспокоится по поводу угроз дронов и срочно ищет средства противодействия беспилотникам. Даже обычные потребительские дроны могут нести угрозу, если их переоборудовать под военные цели, а значит нужны эффективные средства для их уничтожения.

Ранее Фокус сообщал, что Китай показал уникальную установку БПЛА. Компактный дрон весит всего 1,8 кг и поставляется с рюкзаком, который позволит солдату пехоты нести четыре дрона одновременно. Как только один из этих дронов поднимется в воздух и находит цель, второй может последовать за ним практически сразу.