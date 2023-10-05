Наздогнати і знищити: з якими дронами боротиметься новітня система перехоплення Anvil-M

Станція зі штучним інтелектом запускає Launch Box і керує одночасно кількома вибуховими БПЛА, щоб відбивати повітряні атаки невеликих безпілотників.

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Компанія Anduril представила комплект дронів-перехоплювачів Anvil-M, які призначені для знищення ворожих безпілотників схожого розміру. Про це повідомляє портал C4ISRNET.

Anvil-M — це новітнє доповнення до лінійки продуктів компанії Anduril для боротьби з дронами, створене за зразком наявних моделей. Дрон запускається із землі та підтримує зв'язок із пересувною базою, відомою як Launch Box, і з'єднується з програмним забезпеченням управління та контролю Lattice на базі штучного інтелекту.

Інженери компанії Anduril кажуть, що новий безпілотник Anvil-M було створено з урахуванням "реальних бойових дій і відгуків клієнтів" і він може ефективно шукати та знищувати дрони, що наближаються, в категоріях "Група 1" і "Група 2" (до 250 г і до 2,5 кг). Отримавши бойове завдання, дрони спрямовуються до мети та вибухають. Водночас спеціальна базова станція з програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту (ШІ) допомагає цим апаратам націлюватися і виконувати складні віражі, якщо вони потрібні для переслідування і перехоплення.

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"Ми розробили Anvil-M для забезпечення повітряного стримування і перехоплення ворожих дронів, які іноді не так просто збити, — заявив Тергуд, старший віцепрезидент Anduril і генерал армії США у відставці. — Безпілотні загрози будуть продовжувати розвиватися, як і наші можливості, оскільки Anduril буде швидко вживати заходів для відбиття подібних загроз".

Як зазначає C4ISRNET, Міністерство оборони США дедалі більше непокоїться з приводу загроз дронів і терміново шукає засоби протидії безпілотникам. Навіть звичайні споживчі дрони можуть нести загрозу, якщо їх переобладнати під військові цілі, а отже потрібні ефективні засоби для їхнього знищення.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай показав унікальну установку БПЛА. Компактний дрон важить всього 1,8 кг і поставляється з рюкзаком, який дозволить солдату піхоти нести чотири дрони одночасно. Щойно один із цих дронів підніметься в повітря і знайде мету, другий може послідувати за ним практично відразу.