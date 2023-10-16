ВСУ лишили россиян системы РЭБ "Борисоглебск-2": чем опасны комплексы за $200 млн (фото)

Станция для радиоэлектронного подавления была установлена на МТ-ЛБ, который украинские военные поразили взрывным беспилотником.

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Российские военные потеряли станцию установки помех Р-934БМВ, которая входит в комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2". Как сообщил портал "Милитарный" в понедельник, 16 октября, ее уничтожил украинский FPV-дрон.

На опубликованных фото видно, что многоцелевой транспортер-тягач легкого бронирования МТ-ЛБ, на котором была установлена станция создания помех, пострадал после атаки дрона-камикадзе. Технику разорвало на части и она также сильно обгорела.

Технику разорвало на части и она также сильно обгорела Фото: Милитарный Бойцы ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ Р-934БМВ Фото: Милитарный

"Милитарный" не сообщает, где и при каких обстоятельствах украинским военным удалось уничтожить российскую систему РЭБ. Однако в одном из Telegram-каналов пользователи 12 октября разместили публикацию о том, что российские военные потеряли станцию Р-330БМВ комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" на базе МТ-ЛБу. Случилось это возле населенного пункта Новопетриковка Донецкой области. К публикации люди также прикрепили фотографии уничтоженной техники.

"Борисоглебск" является "потомком" советского комплекса "Мандат" Фото: Милитарный

Техника (станция Р-934БМВ на базе МТ-ЛБ) стоит на перекрестке двух дорог. Фото (или скриншот из видеозаписи) сделано в тот момент, когда происходит взрыв и всю станцию охватывает пламя.

В соцсетях появились фото момента уничтожения комплекса РЭБ "Борисоглебск-2"

"Борисоглебск-2": что известно о комплексе

"Борисоглебск-2" — это российский автоматизированный комплекс на гусеничной платформе МТ-ЛБ, предназначенный для радиоэлектронного подавления спутниковой связи и радионавигационных систем. Он состоит на вооружении России с 2013 года, объединяет до девяти машин, которые создают помехи и глушат сигнал GPS при помощи специальных станций. Помимо этого они предназначены для радиоразведки и радиоподавления линий связи противника в диапазоне от 1,5 до 100 МГц. Цена за одну единицу такой техники в среднем составляет около $200 млн.

"Борисоглебск" является "потомком" советского комплекса "Мандат". Состоит из пункта управления Р-300КМВ и отдельных машин со станциями радиоэлектронного оборудования Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ и Р-325УМВ. Все средства установлены на базе многоцелевого транспортера-тягача легкого бронирования — МТ-ЛБ. В состав "Борисоглебск-2" входят несколько дизельных генераторов, также предусмотрена возможность подачи питания от гражданской или промышленной инфраструктуры. В таком случае машины комплекса могут подключаться к сети с напряжением 220 или 380 В и частотой 50 Гц. Среди средств комплекса есть возможность выполнения радиотехнической разведки и установки радиотехнических помех.

3 февраля 2015 года комплекс был зафиксирован в районе Брянки (Луганская область). В 2016 году боевики отдельной роты РЭБ были зафиксированы с комплексом под Луганском. А 13 марта 2022 года стало известно, что Вооруженные Силы Украины захватили комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2" россиян.

Многоцелевой транспортер-тягач легкого бронирования МТ-ЛБ, на котором была установлена станция создания помех, пострадал Фото: Милитарист

Напомним, 28 июля в ходе боевых действий российские оккупанты потеряли еще 34 единицы техники, среди которых был и комплекс РЭБ "Борисоглебск-2".

А 13 июля в ВСУ показали уничтожение редкого комплекса РЭБ "Борисоглебск" РФ на Запорожье. Также защитникам удалось "обезвредить" на юге вражескую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град". Это ценная машина, которая больше не будет создавать проблемы на направлении, где ее уничтожили.