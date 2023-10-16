ЗСУ позбавили росіян системи РЕБ "Борисоглібськ-2": чим небезпечні комплекси за $200 млн (фото)

Станція для радіоелектронного придушення була встановлена на МТ-ЛБ, який українські військові вразили вибуховим безпілотником.

Related video

Російські військові втратили станцію встановлення перешкод Р-934БМВ, яка входить до комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2". Як повідомив портал "Мілітарний" у понеділок, 16 жовтня, її знищив український FPV-дрон.

На опублікованих фото видно, що багатоцільовий транспортер-тягач легкого бронювання МТ-ЛБ, на якому було встановлено станцію створення перешкод, постраждав після атаки дрона-камікадзе. Техніку розірвало на частини й вона також сильно обгоріла.

Техніку розірвало на частини і вона також сильно обгоріла Фото: Мілітарний Бійці ЗСУ знищили російську станцію РЕБ Р-934БМВ Фото: Мілітарний

"Мілітарний" не повідомляє, де і за яких обставин українським військовим вдалося знищити російську систему РЕБ. Однак в одному з Telegram-каналів користувачі 12 жовтня розмістили публікацію про те, що російські військові втратили станцію Р-330БМВ комплексу РЕБ "Борисоглібськ-2" на базі МТ-ЛБу. Сталося це біля населеного пункту Новопетриківка Донецької області. До публікації люди також прикріпили фотографії знищеної техніки.

"Борисоглебск" є "нащадком" радянського комплексу "Мандат" Фото: Мілітарний

Техніка (станція Р-934БМВ на базі МТ-ЛБ) стоїть на перехресті двох доріг. Фото (або скріншот із відеозапису) зроблено в той момент, коли відбувається вибух і всю станцію охоплює полум'я.

У соцмережах з'явилися фото моменту знищення комплексу РЕБ "Борисоглібськ-2"

"Борисоглебск-2": що відомо про комплекс

"Борисоглебск-2" — це російський автоматизований комплекс на гусеничній платформі МТ-ЛБ, призначений для радіоелектронного придушення супутникового зв'язку і радіонавігаційних систем. Він перебуває на озброєнні Росії з 2013 року, об'єднує до дев'яти машин, які створюють перешкоди й глушать сигнал GPS за допомогою спеціальних станцій. Крім цього, вони призначені для радіорозвідки і радіопридушення ліній зв'язку противника в діапазоні від 1,5 до 100 МГц. Ціна за одну одиницю такої техніки в середньому становить близько $200 млн.

"Борисоглебск" є "нащадком" радянського комплексу "Мандат". Складається з пункту управління Р-300КМВ і окремих машин зі станціями радіоелектронного обладнання Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ і Р-325УМВ. Усі засоби встановлені на базі багатоцільового транспортера-тягача легкого бронювання — МТ-ЛБ. До складу "Борисоглебск-2" входять кілька дизельних генераторів, також передбачена можливість подачі живлення від цивільної або промислової інфраструктури. У такому разі машини комплексу можуть підключатися до мережі з напругою 220 або 380 В і частотою 50 Гц. Серед засобів комплексу є можливість виконання радіотехнічної розвідки та встановлення радіотехнічних перешкод.

3 лютого 2015 року комплекс було зафіксовано в районі Брянки (Луганська область). У 2016 році бойовики окремої роти РЕБ були зафіксовані з комплексом під Луганськом. А 13 березня 2022 року стало відомо, що Збройні Сили України захопили комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглебск-2" росіян.

Багатоцільовий транспортер-тягач легкого бронювання МТ-ЛБ, на якому було встановлено станцію створення перешкод, постраждав Фото: Милитарист

Нагадаємо, 28 липня під час бойових дій російські окупанти втратили ще 34 одиниці техніки, серед яких був і комплекс РЕБ "Борисоглебск-2".

А 13 липня у ЗСУ показали знищення рідкісного комплексу РЕБ "Борисоглібськ" РФ на Запоріжжі. Також захисникам вдалося "знешкодити" на півдні ворожу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град". Це цінна машина, яка більше не створюватиме проблеми на напрямку, де її знищили.