"Собьет 90% беспилотников ВСУ": российские инженеры хвастаются новым антидроновым ружьем

Разработчики уверяют, что уже успешно протестировали новые устройства и планируют поставлять их специальным подразделениям армии РФ.

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В российском научно-производственном объединении "Кайсант", которое чуть раньше представило компактную систему радиоэлектронной борьбы "Аргус-Купол", заявили, что создали антидроновое ружье, способное сбивать 90% украинских беспилотников. Об этом российскому агентству ТАСС заявил представитель компании.

По словам собеседника агентства, имея форм-фактор, аналогичный традиционному огнестрельному оружию, противодроновое ружье можно носить на плече, что делает его конструкцию привычной для обычного человека.

Пушка работает в семи частотных диапазонах, выводя из строя огромное количество дронов — до 90% из них, заявляют разработчики. В НПО "Кайсант" отметили, что сюда входит широкий спектр коммерческих дронов, устройств авиационного типа и популярных на фронте FPV-дронов (с видом от первого лица). Антидроновое ружье весит 5,5 кг, имеет максимальную дальность подавления 1,5 км и время работы до 1,5 часа.

"Планы по поставкам в Силы специального назначения армии РФ продолжаются, поскольку продукт является новой разработкой. Официальные испытания были проведены и признаны успешными", — казали ТАСС в организации.

Отвечая на вопрос, почему нынешние технологии борьбы с дронами не способны подавить 100% беспилотных летательных аппаратов, представитель НПО "Кайсант" пояснил ТАСС, что использование семи частот — это текущий максимум. Однако, по словам специалиста, в Китае уже есть технологии, работающие в расширенном диапазоне частот, но для россиян эти технологии не доступны.

Собеседник агентства подчеркнули, что хотя пушка очень эффективна, она не претендует на нейтрализацию всех дронов. По-прежнему невозможно ни одной пушкой добиться 100% подавления БПЛА, отметил представитель НПО "Кайсант".

Ранее Фокус рассказывал, что дроны и средства РЭБ теперь быстрее будут попадать в ВСУ. Кабмин поддержал предложение Минобороны и отныне Генштаб будет утверждать технические требования для типов БпЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары.