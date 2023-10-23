"Зіб'є 90% безпілотників ЗСУ": російські інженери хваляться новою антидроновою рушницею

Розробники запевняють, що вже успішно протестували нові пристрої та планують постачати їх спеціальним підрозділам армії РФ.

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У російському науково-виробничому об'єднанні "Кайсант", яке трохи раніше представило компактну систему радіоелектронної боротьби "Аргус-Купол", заявили, що створили антидронову рушницю, здатну збивати 90% українських безпілотників. Про це російському агентству ТАСС заявив представник компанії.

За словами співрозмовника агентства, маючи форм-фактор, аналогічний традиційній вогнепальній зброї, протидронову рушницю можна носити на плечі, що робить її конструкцію звичною для звичайної людини.

Гармата працює в семи частотних діапазонах, виводячи з ладу величезну кількість дронів — до 90% з них, заявляють розробники. У НВО "Кайсант" зазначили, що сюди входить широкий спектр комерційних дронів, пристроїв авіаційного типу і популярних на фронті FPV-дронів (з видом від першої особи). Антидронова рушниця важить 5,5 кг, має максимальну дальність придушення 1,5 км і час роботи до 1,5 години.

"Плани щодо постачання в Сили спеціального призначення армії РФ тривають, оскільки продукт є новою розробкою. Офіційні випробування було проведено і визнано успішними", — казали ТАСС в організації.

Відповідаючи на запитання, чому нинішні технології боротьби з дронами не здатні придушити 100% безпілотних літальних апаратів, представник НВО "Кайсант" пояснив ТАСС, що використання семи частот — це поточний максимум. Однак, за словами фахівця, у Китаї вже є технології, що працюють у розширеному діапазоні частот, але для росіян ці технології не доступні.

Співрозмовник агентства підкреслив, що хоча гармата дуже ефективна, вона не претендує на нейтралізацію всіх дронів. Як і раніше, неможливо жодною гарматою домогтися 100% придушення БПЛА, зазначив представник НВО "Кайсант".

Раніше Фокус розповідав, що дрони та засоби РЕБ тепер швидше потраплятимуть до ЗСУ. Кабмін підтримав пропозицію Міноборони та відтепер Генштаб буде затверджувати технічні вимоги для типів БпЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким повинні відповідати такі товари.