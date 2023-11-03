Чат-бот GPT-4 обманул почти половину собеседников: скоро пройдет тест "на человечность"

Во время эксперимента по концепции Алана Тьюринга 41% испытуемых поверил, что вел беседу не с машиной, а с живым человеком. Это настораживает ученых.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели опыт и выяснили, что новая большая языковая модель GPT-4 искусственного интеллекта значительно улучшила свои возможности в прохождении теста Тьюринга и сумела обмануть 41% испытуемых убедив их в том, что он — человек. Об этом сообщает сайт TechXplore.

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Еще в ­1950-м Алан Тьюринг, взломавший код немецкой шифровальной машины "Энигма", написал свою знаменитую статью "Может ли машина мыслить?". Именно в ней он сформулировал тест, стандартная интерпретация которого звучит так: "Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает — с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор".

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Алан Тьюринг, которого несмотря на все заслуги перед Великобританией, ждала трагическая судьба, уже тогда предвидел появление искусственного интеллекта. Поэтому сегодня разработчики ИИ ориентируются именно на его тест.

В своей опубликованной научной работе ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего отмечают, что новая версия ChatGPT-4 может быть умной, быстрой и впечатляющей. Чат-бот хорошо демонстрирует очевидный интеллект. В разговоре с людьми он звучит по-человечески и даже может проявлять юмор.

Кэмерон Джонс, специализирующийся на языке, семантике и машинном обучении, и Бенджамин Берген, профессор когнитивных наук, собрали 650 участников и создали 1400 "игр", в которых между участниками проводились короткие беседы с другим человеком или моделью GPT. Участникам предлагалось определить, с кем они разговаривают.

Исследователи обнаружили, что модели на основе GPT-4 обманули участников в 41% случаев, тогда как модели на основе GPT-3.5 обманули людей только в 5–14% случаев. Интересно, что людям удалось убедить других участников, что они не машины, только в 63% случаях. Исследователи пришли к выводу: "Мы пока не находим доказательств того, что GPT-4 проходит тест Тьюринга, но тенденция настораживает".

Модели GPT-4 смогли убедить 41% респондентов, что они ведут разговор с живым человеком Фото: arxiv.org

По мнению исследователей, уровень успеха в 41% предполагает, что обман с помощью моделей ИИ уже вполне вероятен, особенно в контекстах, где собеседники-люди менее внимательны к возможности того, что они разговаривают не с человеком. Это значит, что модели искусственного интеллекта выдавая себя за людей могут вносить "широкомасштабные социальные и экономические последствия для социума".

Ученые отметили, что тест Тьюринга по-прежнему сохраняет ценность как мера эффективности машинного диалога. Тест, по их мнению, имеет постоянную актуальность как основа для измерения свободного социального взаимодействия и обмана, а также для понимания человеческих стратегий и социальной адаптации.

Исследователи предположили, что будет важно отслеживать модели ИИ, поскольку они становятся более гибкими. В результате в будущем нам придется прилагать все больше усилий, чтобы отличить ИМИ от человека, а значит необходимо уже сейчас разрабатывать стратегии по смягчению этого эффекта, отмечают исследователи.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания создаст суперкомпьютер для ИИ на 5448 чипах Nvidia GH200. Страна хочет догнать США и Китай в области искусственного интеллекта.