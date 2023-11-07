Подразделение Wild Division применило FPV-дрон и поразило ЗРК "Стрела-10" (видео)

Применение FPV-дронов, которые приобретены на средства обычных украинцев, дает свой эффект по уничтожению опасных систем ПВО.

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Бойцы подразделения БАК Wild Division 82-й бригады ДШВ ВСУ поразили ЗРК "Стрела-10", который предназначен для борьбы против дронов. Видео опубликовал в Telegram-канале волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

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"Зафиксировали и уничтожили": бойцы "Азов" показали поражение российского ЗРК "Стрела-10" (видео)

В сообщении говорится о том, что это уже третий ЗРК "Стрела-10", пораженный ударными беспилотниками, средства на которые дали подписчики. Он поблагодарил воинов за успешную работу.

Применение FPV-дронов на войне с Россией

92-я ОШБр 3 ноября уничтожила российский ЗРК "Стрела" с помощью FPV-дрона под Бахмутом. После удачного удара БПЛА российский ЗРК "Стрела-10" перестал функционировать, а в небо поднялся густой черный дым. Российский зенитный ракетный комплекс удалось уничтожить с помощью FPV-дрона. Также украинские бойцы ликвидировали двух российских военных.

Спецназовцы СБУ 30 октября уничтожили FPV-дроном российский "солнцепек". Тяжелую огнеметную систему возможно уничтожить сравнительно недорогим, но эффективным оружием — дроном-камикадзе. Бойцы СБУ ликвидировали "солнцепек" под Авдеевкой.

FPV-дроны 29 октября остановили наступление войск РФ. Российские военные сбежали с места взрыва, но некоторые из оккупантов погибли во время детонации арсенала. Некоторые из них повреждали крыши зданий, в которых хранились боеприпасы, а некоторые залетали прямо в окна или двери покинутых жителями домов.

Напомним, 6 ноября "Укроборонпром" освоил производство БПЛА с дальностью полета на 1000 км. Украинские инженеры разработали аналог иранского дрона Shahed и наладили производство FPV-дронов в Украине.