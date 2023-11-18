Может изменить ход военных действий: как украинская Griselda помогает ВСУ работать с данными

Руководитель компании Алексей Теплухин отметил, что Griselda сотрудничает с украинскими военными, что позволяет лучше понимать их потребности. Он утверждает, что создание инфопространства для работы с данными может принести значительное преимущество военным операциям.

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Украинская гражданская компания Griselda сейчас работает над созданием инфопространства для эффективной обработки данных, что поможет конструктивно взаимодействовать военным, государству, волонтерам и инженерам в сфере технических разработок. Об этом рассказал руководитель компании Griselda Алексей Теплухин в интервью Фокусу.

Он отметил, что Griselda имеет хорошие отношения с украинскими военными, что помогает разработчикам быть в курсе их потребностей. По словам Алексея Теплухина, даже сейчас можно добавить больше эффективности в том, что делает компания — создание инфопространства для работы с данными.

"Информации очень много, с ними нужно эффективно работать, есть такие моменты, когда для гражданских программистов — задача несложная, на пару недель, но дает преимущество такое, что может изменить ход действий на фронте, без преувеличения. Таких, с одной стороны — пробелов, а с другой — пространства для развития, у нас очень много. Украинцы — нация изобретательная, поэтому нужно все эти места закрывать, и если мы их закроем, то будем иметь нормальный шанс на победу в войне", — сказал он.

Алексей Теплухин также рассказал о нюансах взаимодействия между разработчиками, армией и государством. Руководитель Griselda обратил внимание на то, что народ начал делать, улучшать вещи, которые нужно, но именно армия — это максимально бюрократизированная функция государства (хотя она и должна такой быть, потому что работа с разведданными должна быть максимально защищенной, отвечать всем стандартам безопасности). Поэтому украинцы столкнулись с тем, что нужно, по сути, создать новую модель отношений с государством.

"Кто-то создал технологию дома, а потом ее приняли на вооружение — такого никогда не было. Мы пришли к ситуации, когда это начало превращаться в анархистское движение, и волонтеры помогают своим дружеским бригадам, используя горизонтальные связи. Но войну таким образом не выиграть. Для этого надо, чтобы все было хорошо как на полях боя, так и в организации на высших уровнях. То есть заместитель министра обороны должен видеть информацию, которая поступает отовсюду", — выразил свое мнение Алексей Теплухин.

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Что собой представляет система разведки Griselda, разработанная компанией

Griselda — это система для сбора, трансформации, обогащения, анализа, визуализации неструктурированных разведывательных данных, которые человек не может обработать вручную из-за физиологических ограничений. Она обрабатывает тысячи сообщений со спутников, беспилотников, социальных сетей, СМИ, взломанных баз данных РФ и других источников, после чего структурирует и подает в удобном виде. Процесс от появления информации в системе до ее получения военными занимает всего 28 секунд.

Технология Griselda уже интегрирована в систему ситуационной осведомленности Delta, а также приложения "Броня", "Крапива", "Укроп" и "ГисАрта", которыми уже пользуются артиллеристы и танкисты. В будущем систему будут использовать и другие подразделения Сил обороны Украины. Команда разработчиков сотрудничает с несколькими подразделениями ВСУ, ССО, СБУ и Минобороны.

Больше читайте в материале Фокуса "Одного прорыва не будет": интервью с Алексеем Теплухиным о технологическом скачке Украины".

Напомним, в первой половине ноября мы писали о том, как и почему оккупанты пытаются сломать украинскую Griselda. С момента запуска в 2022 году Griselda сильно изменилась, а своими атаками враг лишь помогает усилить ее защиту, утверждают разработчики. Система может помешать зимнему наступлению РФ.

В начале марта 2023 года команда украинских айтишников запустила программный комплекс для сбора разведданных под названием "Гризельда" (Griselda). Система автоматически собирает, проверяет, анализирует и выводит информацию на планшеты военных. Ею пользуются сотни подразделений.