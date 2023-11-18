Може змінити хід військових дій: як українська Griselda допомагає ЗСУ працювати з даними

Керівник компанії Олексій Теплухін зазначив, що Griselda співпрацює з українськими військовими, що дає змогу краще розуміти їхні потреби. Він стверджує, що створення інфопростору для роботи з даними може принести значну перевагу військовим операціям.

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Українська цивільна компанія Griselda зараз працює над створенням інфопростору для ефективної обробки даних, що допоможе конструктивно взаємодіяти військовим, державі, волонтерам та інженерам у сфері технічних розробок. Про це розповів керівник компанії Griselda Олексій Теплухін в інтерв'ю Фокусу.

Він зазначив, що Griselda має хороші стосунки з українськими військовими, що допомагає розробникам бути в курсі їхніх потреб. За словами Олексія Теплухіна, навіть зараз можна додати більше ефективності в те, що робить компанія — створення інфопростору для роботи з даними.

"Інформації дуже багато, з ними потрібно ефективно працювати, є такі моменти, коли для цивільних програмістів — завдання нескладне, на пару тижнів, але дає перевагу таку, що може змінити хід дій на фронті, без перебільшення. Таких, з одного боку — прогалин, а з іншого — простору для розвитку, у нас дуже багато. Українці — нація винахідлива, тому потрібно всі ці місця закривати, і якщо ми їх закриємо, то матимемо нормальний шанс на перемогу у війні", — сказав він.

Олексій Теплухін також розповів про нюанси взаємодії між розробниками, армією та державою. Керівник Griselda звернув увагу на те, що народ почав робити, покращувати речі, які потрібно, але саме армія — це максимально бюрократизована функція держави (хоча вона і має такою бути, бо робота з розвідданими має бути максимально захищеною, відповідати всім стандартам безпеки). Тому українці зіштовхнулися з тим, що потрібно, по суті, створити нову модель відносин із державою.

"Хтось створив технологію вдома, а потім її взяли на озброєння — такого ніколи не було. Ми прийшли до ситуації, коли це почало перетворюватися на анархістський рух, і волонтери допомагають своїм дружнім бригадам, використовуючи горизонтальні зв'язки. Але війну в такий спосіб не виграти. Для цього треба, щоб усе було добре як на полях бою, так і в організації на вищих рівнях. Тобто заступник міністра оборони має бачити інформацію, яка надходить звідусіль", — висловив свою думку Олексій Теплухін.

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Що собою являє система розвідки Griselda, розроблена компанією

Griselda — це система для збору, трансформації, збагачення, аналізу, візуалізації неструктурованих розвідувальних даних, які людина не може обробити вручну через фізіологічні обмеження. Вона опрацьовує тисячі повідомлень із супутників, безпілотників, соціальних мереж, ЗМІ, зламаних баз даних РФ та інших джерел, після чого структурує і подає в зручному вигляді. Процес від появи інформації в системі до її отримання військовими займає всього 28 секунд.

Технологію Griselda вже інтегровано в систему ситуаційної обізнаності Delta, а також застосунки "Броня", "Кропива", "Кріп" і "ГісАрта", якими вже користуються артилеристи і танкісти. У майбутньому систему використовуватимуть й інші підрозділи Сил оборони України. Команда розробників співпрацює з кількома підрозділами ЗСУ, ССО, СБУ та Міноборони.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Одного прориву не буде": інтерв'ю з Олексієм Теплухіним про технологічний стрибок України".

Нагадаємо, у першій половині листопада ми писали про те, як і чому окупанти намагаються зламати українську Griselda. З моменту запуску 2022 року Griselda сильно змінилася, а своїми атаками ворог лише допомагає посилити її захист, стверджують розробники. Система може перешкодити зимовому наступу РФ.

На початку березня 2023 року команда українських айтішників запустила програмний комплекс для збору розвідданих під назвою "Грізельда" (Griselda). Система автоматично збирає, перевіряє, аналізує та виводить інформацію на планшети військових. Нею користуються сотні підрозділів.