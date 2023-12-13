Фиксированный интернет частично возобновлен: в "Киевстар" хотят восстановить сеть в течение дня (видео)

Директор по коммуникациям компании Анна Захараш сообщила, что им помогают международные партнеры — компании Microsoft, Cisco, Ericsson.

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Директор по корпоративным коммуникациям компании "Киевстар" Анна Захараш объявила, что частично восстановлен фиксированный интернет для физических лиц. Об этом она сообщила в среду, 13 декабря, на канале "Киев24.news".

"Действительно, нам удалось частично восстановить фиксированный интернет. Мы работаем над тем, чтобы сегодня в течение дня продолжать восстанавливать нашу сеть", — сказала директор по коммуникациям.

Захараш добавила, что восстанавливать работу "Киевстара" помогают международные партнеры — компании, среди которых Microsoft, Cisco, Ericsson.

Кроме того, она отметила, что компания достаточно осторожно относится к любым прогнозам относительно сроков восстановления сети, поскольку это была самая массированная из всех атак на оператора мобильной связи, которая имела очень серьезные последствия.

"Однако мы постоянно следим за ходом событий и информируем наших абонентов относительно того, что сейчас происходит", — уточнила Захараш.

Последствия кибератаки — что известно

Отмечается, что цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

Кроме того, СБУ сообщило, что ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Речь идет о группировке "Солнцепек".

"Оно является хакерским подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности. СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов", — отметила в своем сообщении СБУ.

При этом в компании "Киевстар" добавили, что слухи о якобы уничтожении компьютеров и серверов компании — это просто фейк. И заверили, что вся абонентская информация и персональные данные в безопасности.

"Системы, в которых эти данные хранятся — не пострадали от хакерской атаки", — заверили в "Киевстаре".

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"Не верю, что хакеры украли всю базу "Киевстар": мнение эксперта по кибербезопасности

Ранее мы сообщали о том, что оператор связи "Киевстар" опровергает заявления российских хакеров "Солнцепек" о краже пользовательской информации. Компания утверждает, что киберпреступники не смогли получить доступ к системам хранения этих данных.

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