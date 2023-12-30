В Турции состоялся первый полет "секретного" беспилотника с украинским двигателем (видео)

По словам журналистов, беспилотник ANKA-3 предназначен для выполнения разведывательных, наблюдательных и боевых задач.

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В Турции произошел первый вылет передового беспилотного летательного аппарата ANKA-3, оснащенного украинским двигателем. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В источнике говорится, что беспилотный летательный аппарат ANKA-3, созданный государственной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), теперь оснащен двигателем от украинского производителя "Ивченко-Прогресс".

Первый полет ANKA-3 продолжался более часа, в течение которого беспилотный аппарат достиг высоты 2,4 километра и развил скорость 150 узлов.

Журналисты также отметили, что при разработке ANKA-3 сохранялся высокий уровень конфиденциальности, и фотографии летательного аппарата были впервые представлены общественности компанией TAI в марте текущего года.

Беспилотный летательный аппарат предназначен для осуществления разведывательных, наблюдательных и боевых миссий. Он способен подниматься на высоту почти 12 километров и пребывать в воздухе до 10 часов и нести полезную нагрузку весом до 1200 килограммов.

Эта инициатива направлена, в частности, на модернизацию устаревших военно-воздушных сил страны. Разработка новых беспилотных летательных аппаратов находится в числе важных приоритетов для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который нацелен на развитие оборонной промышленности Турции.

Напомним, что в апреле в Турции начались испытания Anka-3. Тогда беспилотник впервые вывели на взлетно-посадочную полосу для рулежных испытаний. Разработчики планировали поднять аппарат в воздух еще в мае.