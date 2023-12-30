У Туреччині відбувся перший політ "секретного" безпілотника з українським двигуном (відео)

За словами журналістів, безпілотник ANKA-3 призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань.

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У Туреччині відбувся перший виліт передового безпілотного літального апарату ANKA-3, оснащеного українським двигуном. Про це повідомляє видання Bloomberg.

У джерелі йдеться, що безпілотний літальний апарат ANKA-3, створений державною компанією Turkish Aerospace Industries (TAI), тепер оснащений двигуном від українського виробника "Івченко-Прогрес".

Перший політ ANKA-3 тривав понад годину, протягом якого безпілотний апарат досяг висоти 2,4 кілометра і розвинув швидкість 150 вузлів.

Журналісти також зазначили, що під час розроблення ANKA-3 зберігався високий рівень конфіденційності, і фотографії літального апарата вперше представила громадськості компанія TAI в березні поточного року.

Безпілотний літальний апарат призначений для здійснення розвідувальних, спостережних і бойових місій. Він здатний підніматися на висоту майже 12 кілометрів і перебувати в повітрі до 10 годин та нести корисне навантаження вагою до 1200 кілограмів.

Ця ініціатива спрямована, зокрема, на модернізацію застарілих військово-повітряних сил країни. Розробка нових безпілотних літальних апаратів перебуває серед важливих пріоритетів для президента Реджепа Таїпа Ердогана, який націлений на розвиток оборонної промисловості Туреччини.

Нагадаємо, що у квітні в Туреччині почалися випробування Anka-3. Тоді безпілотник уперше вивели на злітно-посадкову смугу для руліжних випробувань. Розробники планували підняти апарат у повітря ще в травні.