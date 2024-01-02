Стали намного хитрее: какую новую опасность таят "Шахеды" и как с ней справиться украинцам

Чтобы не дать российским военным обессилить систему ПВО Украины, эксперт Сергей Бескрестнов призвал украинцев помогать нашим бойцам уничтожать вражеские беспилотники с помощью приложения.

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Российские военные изменили тактику и теперь беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" представляют еще большую опасность для мирных жителей в Украине. В связи с этим украинский военный связист и эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов на своей странице в Facebook призвал людей устанавливать на смартфоны мобильное приложение "єППО", чтобы помочь обезвреживать технику противника.

"Друзья, я редко о чем-то прошу. Пожалуйста, устанавливайте на телефоны программу EPPO и сообщайте ВСУ о "Шахедах". Они летают все ниже, они все хитрее, и они такими темпами скоро вымотают наше ракетное ПВО. Поэтому умоляю: помогайте. От вас просто нужно нажать кнопку", — написал эксперт.

Для чего нужно приложение "єППО"

Приложение разработала украинская конструкторская группа "Технари". Теперь каждый гражданин Украины может скачать "єППО" в Google Play Market на свой смартфон под управление операционной системы Android и защитить соотечественников от российских ракет или беспилотных летательных аппаратов. Версию для iOS (операционная система iPhone) уже тестируют и обещают выпустить через несколько недель.

Важно

В Google появилось приложение "єППО": как оно защитит украинцев от дронов и ракет

Сначала придется пройти авторизацию через сервис "Дія" и убедиться в отсутствии ошибок, нажав кнопку "Тест". После авторизации пользоваться сервисом очень просто. Обнаружив воздушную угрозу, такую как шумный дрон-камикадзе Shahed-136 ("летающий мопед"), нужно открыть приложение, выбрать тип объекта (ракета, самолет, вертолет, БПЛА), а затем направить смартфон в направлении его движения и нажать красную кнопку. После этого военнослужащие из украинских сил противовоздушной обороны получают сообщение, дополняют информацию свежими данными и могут отслеживать цель на карте, чтобы затем оперативно ее уничтожить.

Напомним, в начале января 2023 года приложение "єППО" помогло ВСУ сбить иранские дроны Shahed. Украинцы вовремя заметили беспилотники и в два клика передали данные военным.

Мы также писали о том, что в 2023 году разработчики добавили "єППО" в приложение "Дія". Пользователям не нужно отдельно скачивать приложение "єППО", чтобы помогать военным, но оно значительно ускорит и упростит задачу.