Стали набагато хитрішими: яку нову небезпеку приховують "Шахеди" і як із нею впоратися українцям

Щоб не дати російським військовим знесилити систему ППО України, експерт Сергій Безкрестнов закликав українців допомагати нашим бійцям знищувати ворожі безпілотники за допомогою застосунку.

Related video

Російські військові змінили тактику і тепер безпілотні літальні апарати типу "Шахед" становлять ще більшу небезпеку для мирних жителів в Україні. У зв'язку з цим український військовий зв'язківець і експерт із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook закликав людей встановлювати на смартфони мобільний додаток "єППО", щоб допомогти знешкоджувати техніку противника.

"Друзі, я рідко про щось прошу. Будь ласка, встановлюйте на телефони програму EPPO і повідомляйте ЗСУ про "Шахедів". Вони літають все нижче, вони все хитріші, і вони такими темпами скоро вимотають наше ракетне ППО. Тому благаю: допомагайте. Від вас просто потрібно натиснути кнопку", — написав експерт.

Для чого потрібен додаток "єППО"

Додаток розробила українська конструкторська група "Технарі". Тепер кожен громадянин України може завантажити "єППО" в Google Play Market на свій смартфон під управлінням операційної системи Android і захистити співвітчизників від російських ракет або безпілотних літальних апаратів. Версію для iOS (операційна система iPhone) уже тестують і обіцяють випустити за кілька тижнів.

Важливо

У Google з'явився додаток "єППО": як він захистить українців від дронів та ракет

Спочатку доведеться пройти авторизацію через сервіс "Дія" і переконатися у відсутності помилок, натиснувши кнопку "Тест". Після авторизації користуватися сервісом дуже просто. Виявивши повітряну загрозу, як-от галасливий дрон-камікадзе Shahed-136 ("літаючий мопед"), потрібно відкрити застосунок, вибрати тип об'єкта (ракета, літак, гелікоптер, БПЛА), а потім спрямувати смартфон у напрямі його руху і натиснути червону кнопку. Після цього військовослужбовці з українських сил протиповітряної оборони отримують повідомлення, доповнюють інформацію свіжими даними й можуть відстежувати ціль на карті, щоб потім оперативно її знищити.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року застосунок "єППО" допоміг ЗСУ збити іранські дрони Shahed. Українці вчасно помітили безпілотники та у два кліки передали дані військовим.

Ми також писали про те, що у 2023 році розробники додали "єППО" в застосунок "Дія". Користувачам не потрібно окремо завантажувати застосунок "єППО", щоб допомагати військовим, але він значно прискорить і спростить завдання.