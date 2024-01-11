Передвигается на гусеницах и стреляет из пулемета: для ВСУ создали робота UTE MT-1 (фото)

Техника имеет несколько режимов скорости управления турелью, две камеры для прицеливания и контроля за движением техники, а время автономной работы составляет два часа в режиме непрерывного движения и 10 часов в режиме боевого дежурства.

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Украинцы разработали подвижную огневую точку UTE MT-1, на которую устанавливается крупнокалиберный пулемет. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале в среду, 10 января.

Робот UTE MT-1 — это новая разработка для военных из кластера Brave1. Плюс подвижной огневой точки в том, что ею можно управлять дистанционно, а это сохранение жизни военных. Опытный образец учитывает требования военных.

"Из очевидных преимуществ разработки — малозаметная, проходная и легкая, то есть ее просто перевозить бусом или пикапом, куда она заезжает собственным ходом. Уже есть отзывы и рекомендации по результатам испытаний на полигонах", — написал Михаил Федоров.

Разработчики оснастили робота крупнокалиберным пулеметом Фото: Ukrainian Technical Equipment

Глава профильного министерства уточнил, что сейчас проект получил грант от Brave1 на изготовление двух усовершенствованных образцов. В планах разработчиков — установить на точку другое вооружение и проверить работу новых режимов связи.

Подвижная огневая точка уже прошла испытания на полигоне Фото: Ukrainian Technical Equipment

Технические характеристики UTE MT-1:

вес снаряженной платформы — 220 кг;

вес с модулем турели и пулеметом калибра 12.7мм — 320 кг;

грузоподъемность — 200 кг;

максимальная скорость — 8 км/ч;

максимальный угол подъема — 40 град;

управление — дистанционное с видео до 3 км;

эффективное прицеливание — до 1 км.

UTE MT-1 - это многофункциональная гусеничная платформа с турелью Фото: Ukrainian Technical Equipment

У платформы есть несколько режимов скорости управления турелью, для более точного прицеливания на большой дистанции, и быстрой реакции в ближнем бою. Также робот оборудован двумя камерами, которые необходимы для прицеливания и контроля за движением техники. Время автономной работы в режиме непрерывного движения составляет два часа, а в режиме боевого дежурства подвижная огневая точка способна провести 10 часов. Кроме того предусмотрена возможность установки генератора для увеличения времени автономной работы.

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Как сообщает разработчик — компания Ukrainian Technical Equipment — идея создания такого средства была подсказана военными, которые выразили желание иметь такую технику, но не имели возможности купить ее. Поэтому целью стало сделать более доступную платформу. В процессе разработки подвижной огневой точки с самого начала закладывалась идея многофункциональности.

Напомним, несколькими днями ранее Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля", которые уничтожают противника по Wi-Fi. По словам вице-премьера Михаила Федорова, отечественная разработка позволить сберечь жизни солдат, так как способна вести огонь на расстоянии от позиций ВСУ.

А в конце декабря мы писали о том, что украинские военные получат роботизированные боевые машины RCV. Роботы будут использоваться для таких задач, как стрельба из пулемета, минометная атака и создание дымовой завесы.