Пересувається на гусеницях і стріляє з кулемета: для ЗСУ створили робота UTE MT-1 (фото)

Техніка має кілька режимів швидкості управління туреллю, дві камери для прицілювання і контролю за рухом техніки, а час автономної роботи становить дві години в режимі безперервного руху і 10 годин у режимі бойового чергування.

Related video

Українці розробили рухому вогневу точку UTE MT-1, на яку встановлюється великокаліберний кулемет. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в середу, 10 січня.

Робот UTE MT-1 — це нова розробка для військових із кластера Brave1. Плюс рухомої вогневої точки в тому, що нею можна керувати дистанційно, а це збереження життя військових. Дослідний зразок враховує вимоги військових.

"З очевидних переваг розробки — малопомітна, прохідна і легка, тобто її просто перевозити бусом або пікапом, куди вона заїжджає власним ходом. Уже є відгуки та рекомендації за результатами випробувань на полігонах", — написав Михайло Федоров.

Розробники оснастили робота великокаліберним кулеметом Фото: Ukrainian Technical Equipment

Очільник профільного міністерства уточнив, що зараз проєкт отримав грант від Brave1 на виготовлення двох удосконалених зразків. У планах розробників — встановити на точку інше озброєння і перевірити роботу нових режимів зв'язку.

Рухома вогнева точка вже пройшла випробування на полігоні Фото: Ukrainian Technical Equipment

Технічні характеристики UTE MT-1:

вага спорядженої платформи — 220 кг;

вага з модулем турелі та кулеметом калібру 12.7 мм — 320 кг;

вантажопідйомність — 200 кг;

максимальна швидкість — 8 км/год;

максимальний кут підйому — 40 град;

управління — дистанційне з відео до 3 км;

ефективне прицілювання — до 1 км.

UTE MT-1 — це багатофункціональна гусенична платформа з туреллю Фото: Ukrainian Technical Equipment

У платформи є кілька режимів швидкості управління туреллю, для більш точного прицілювання на великій дистанції, і швидкої реакції в ближньому бою. Також робот обладнаний двома камерами, які необхідні для прицілювання і контролю за рухом техніки. Час автономної роботи в режимі безперервного руху становить дві години, а в режимі бойового чергування рухома вогнева точка здатна провести 10 годин. Крім того, передбачено можливість встановлення генератора для збільшення часу автономної роботи.

Важливо

Військові отримають універсальні бойові роботи TRX: які завдання вони зможуть виконувати

Як повідомляє розробник — компанія Ukrainian Technical Equipment — ідею створення такого засобу підказали військові, які висловили бажання мати таку техніку, але не мали змоги купити її. Тому метою стало зробити більш доступну платформу. У процесі розробки рухомої вогневої точки від самого початку закладалася ідея багатофункціональності.

Нагадаємо, кількома днями раніше Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля", які знищують супротивника по Wi-Fi. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, вітчизняна розробка дасть змогу зберегти життя солдатів, оскільки здатна вести вогонь на відстані від позицій ЗСУ.

А наприкінці грудня ми писали про те, що українські військові отримають роботизовані бойові машини RCV. Роботи будуть використовуватися для таких завдань, як стрільба з кулемета, мінометна атака і створення димової завіси.