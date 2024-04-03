"Выбили табуретку из-под ног": ВСУ создали средство, мощнее российских Shahed, детали

Не в интересах Украины разбираться, каким именно средством был нанесен удар по объектам в Татарстане. По словам военного аналитика Ивана Киричевского, не нужно помогать врагу выйти из состояния стратегической неопределенности.

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Украинские военные могли создать средство поражения, мощнее беспилотного летательного аппарата типа Shahed. Об этом сообщил военный аналитик Defence Express Иван Киричевский в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что Украина была первой, которая смогла атаковать врага в глубину тыла почти на 1300 километров. Зато оккупанты не имеют дронов-камикадзе с фактической дальностью полета более тысячи километров. Тогда как все Shahed во время атаки по мирным городам Украины враг запускает из приграничных районов или временно оккупированного Крыма.

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Также эксперт убежден, что не в интересах Украины разбираться подробнее, чем именно был нанесен удар по объектам в Татарстане. Он Киричевский убежден, это нужно для того, чтобы не помочь оккупантам выйти из состояния стратегической неопределенности.

По его словам, россияне только оправились после первых ударов по НПЗ и начали думать над усилением защиты своих объектов. Он отметил, что противник даже пошел "на прямой косплей" украинских мобильных огневых групп, чтобы иметь возможность сбивать дроны-камикадзе, когда те будут пролетать по линии фронта.

"А тут им еще раз выбили табуретку из-под ног", — добавил Иван Киричевский.

Удар по объектам в Татарстане: что известно

2 апреля беспилотные летательные аппараты атаковали объекты предприятия в Татарстане. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе и предприятии, где россияне наладили производство собственных Shahed. По информации СМИ, в результате атаки по НПЗ в Нижнекамске пострадали шесть человек и есть значительные разрушения производственных мощностей.

Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман заявил, удары по этим объектам ухудшат ситуацию, в том числе и возможна приостановка производственных процессов. Однако не стоит рассчитывать, что предприятия полностью остановят свою деятельность.

Напомним, в сети появились кадры того, что осталось от БПЛА, который якобы атаковал предприятие по производству БПЛА в Татарстане.