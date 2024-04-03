"Вибили табуретку з-під ніг": ЗСУ створили засіб, потужніший за російські Shahed, деталі

Безпілотники, зроблені в Україні, пролетіли майже 1300 кілометрів, щоб завдати удару в тилу Росії. Жоден російський БПЛА на таке не здатний, запевняє Іван Киричевський.

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Українські військові могли створити засіб ураження, потужніший за безпілотний літальний апарат типу Shahed. Про це повідомив військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський у коментарі LIGA.net.

Він зауважив, що Україна була першою, яка змогла атакувати ворога в глибину тилу майже на 1300 кілометрів. Натомість окупанти не мають дронів-камікадзе з фактичною дальністю польоту понад тисячу кілометрів. Тоді як усі Shahed під час атаки по мирних містах України ворог запускає з прикордонних районів або тимчасово окупованого Криму.

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Також експерт переконаний, що не в інтересах України розбиратися детальніше, чим саме було завдано удар по обʼєктах у Татарстані. Він Киричевський переконаний, це потрібно для того, аби не допомогти окупантам вийти зі стану стратегічної невизначеності.

За його словами, росіяни тільки оговталися після перших ударів по НПЗ та почали думали над посиленням захисту своїх обʼєктів. Він наголосив, що противник навіть пішов "на прямий косплей" українських мобільних вогневих груп, аби могти збивати дрони-камікадзе, коли ті пролітатимуть лінією фронту.

"А тут їм ще раз вибили табуретку з-під ніг", — додав Іван Киричевський.

Удар по обʼєктах у Татарстані: що відомо

2 квітня безпілотні літальні апарати атакували обʼєкти підприємства у Татарстані. Йдеться про нафтопереробний завод та підприємство, де росіяни налагодили виробництво власних Shahed. За інформацією ЗМІ, в результаті атаки по НПЗ у Нижньокамську постраждало шестеро людей та є значні руйнування виробничих потужностей.

Військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман заявив, удари по цих обʼєктах погіршать ситуацію, зокрема й можливе призупинення виробничих процесів. Проте не варто розраховувати, що підприємства повністю зупинять свою діяльність.

Нагадаємо, у мережі зʼявилися кадри того, що залишилося від БПЛА, який нібито атакував підприємство з виробництва БПЛА у Татарстані.