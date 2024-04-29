Telegram восстановил работу украинских чат-ботов для борьбы против РФ: что известно

Ограничения были сняты с официальных ботов ГУР, СБУ и "еВорог", при помощи которых украинцы могут передавать Силам обороны Украины данные об оккупантах.

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Официальные украинские боты в мессенджере Telegram, помогающие в борьбе с агрессией Российской Федерации, возобновили работу после недавней блокировки. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Сообщается, что ограничения были сняты с ботов Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности Украины, а также с бота Министерства цифровой трансформации Украины "єВорог".

В ведомстве также предупредили, что россияне могут создавать фейковых ботов для распространения дезинформации и сбора данных. Для того чтобы обезопасить свои данные, украинцам советуют использовать онлайн-инструмент для проверки чат-ботов.

Что известно о блокировке украинских ботов в Telegram

Журналист Константин Рыженко 28 апреля заявил, что Telegram удаляет официальные боты, которые помогали корректировать огонь по противнику. По его словам, ограничения также коснулись аналогичных российских ботов.

"Теперь официальный "еВорог-бот" — не работает. СБУшный "Stop Russian War Bot" — не работает. Наш бот координат по югу Украины не работает. Наш бот ПВО для отслеживания шахедов не работает Еще куча других ботов, для координации и взаимодействия с жителями ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) не работают", — сообщил Рыженко.

Telegram заблокировал боты, которые помогал взаимодействовать с жителями ВОТ Фото: Скриншот

Кроме того, был заблокирован бот Легиона "Свобода России", о чем сообщили в пресс-службе подразделения. Добровольцы отметили, что ограничения коснулись всех официальных чат-ботов вооруженных подразделений и государственных структур Украины.

Telegram заблокировал официальный бот Легиона "Свобода России" Фото: Скриншот

Напомним, 20 апреля народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что в Украине пришло время для военной цензуры, поэтому стоит ограничить использование мессенджера Telegram и соцсети TikTok.

Основатель Telegram Павел Дуров 24 апреля заявил, что мессенджер может пойти навстречу просьбе украинских властей по ограничению российских пропагандистских каналов. В частности, придется реагировать на запросы от компании Apple, которая требует отреагировать на замечания.