Telegram відновив роботу українських чат-ботів для боротьби проти РФ: що відомо

Обмеження було знято з офіційних ботів ГУР, СБУ та "єВорог", за допомогою яких українці можуть передавати Силам оборони України дані про окупантів.

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Офіційні українські боти в месенджері Telegram, які допомагають у боротьбі з агресією Російської Федерації, відновили роботу після нещодавнього блокування. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Повідомляють, що обмеження було знято з ботів Головного управління розвідки Міноборони України, Служби безпеки України, а також із бота Міністерства цифрової трансформації України "єВорог".

У відомстві також попередили, що росіяни можуть створювати фейкових ботів для поширення дезінформації та збору даних. Для того щоб убезпечити свої дані, українцям радять використовувати онлайн-інструмент для перевірки чат-ботів.

Що відомо про блокування українських ботів у Telegram

Журналіст Костянтин Риженко 28 квітня заявив, що Telegram видаляє офіційні боти, які допомагали коригувати вогонь по противнику. За його словами, обмеження також торкнулися аналогічних російських ботів.

"Тепер офіційний "єВорог-бот" — не працює. СБУшний "Stop Russian War Bot" — не працює. Наш бот координат по півдню України не працює. Наш бот ППО для відстеження шахедів не працює Ще купа інших ботів, для координації та взаємодії з жителями ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.) не працюють", — повідомив Риженко.

Telegram заблокував боти, які допомагав взаємодіяти з жителями ТОТ Фото: Скриншот

Крім того, було заблоковано бот Легіону "Свобода Росії", про що повідомили у пресслужбі підрозділу. Добровольці зазначили, що обмеження торкнулися всіх офіційних чат-ботів збройних підрозділів і державних структур України.

Telegram заблокував офіційний бот Легіону "Свобода Росії" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 квітня народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що в Україні настав час для воєнної цензури, тому варто обмежити використання месенджера Telegram і соцмережі TikTok.

Засновник Telegram Павло Дуров 24 квітня заявив, що месенджер може піти назустріч проханню української влади щодо обмеження російських пропагандистських каналів. Зокрема, доведеться реагувати на запити від компанії Apple, яка вимагає відреагувати на зауваження.