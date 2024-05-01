Россияне нашли новые способы борьбы с дронами ВСУ, но они работают не везде, — СМИ

На фоне высокой активности украинских БПЛА российские оккупанты вынуждены сочетать применение различных средств РЭБ с работой снайперов и дронов-перехватчиков.

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Вооруженные силы Российской Федерации наращивают усилия по борьбе с беспилотными аппаратами Сил обороны Украины, в частности используют самодельные и коммерческие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), атакуют инфраструктуру, используемую для увеличения дальности, а также привлекают к уничтожению БПЛА снайперов. Об этом говорится в материале Shephard Media.

Сообщается, что в начале полномасштабной войны в распоряжении ВС РФ были ручные комплексы для противодействия БПЛА, такие как "Гарпун-3". Подобные устройства обеспечивают помехи в прямой видимости на типичных частотах, используемых небольшими дронами, на расстоянии от 1 до 3 километров. Кроме того, оккупанты располагали более крупными системами РЭБ, охватывающие большие территории. К ним относятся Р-330Ж ("Житель") и "Поле-21".

Станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21" Фото: АрмияInform

По мере наращивания активности украинских небольших БПЛА и снижения уязвимости FPV-дронов российские военные столкнулись с нехваткой систем типа "Гарпун-3". По этой причине оккупанты начали использовать китайские системы РЭБ, недорогие анализаторы спектра радиочастот, а также самодельные постановщики помех.

Упомянутые средства борьбы с дронами ВС РФ сочетают с работой снайперов, которые могут сбивать более крупные БПЛА типа "Баба-Яга". В случае, если беспилотник не удается сбить с одного выстрела, снайпер рискует подвергнуться атаке. Кроме того, оккупанты пытаются сбивать БПЛА типа "Баба Яга" при помощи дронов-перехватчиков, несущих взрывчатку.

В публикации также говорится, что российские военные запускали противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) для поражения ретрансляционных систем, которые можно использовать для увеличения дальности действия FPV-дронов. Еще одной целью российских подразделений РЭБ являются украинские дроны-ретрансляторы. Так, обнародованные в Сети кадры разрушения командной инфраструктуры украинских Bayraktar TB2 могут говорить о том, что ВС РФ способны идентифицировать ретрансляторы и пункты управления дронами.

По словам журналистов, в ходе войны в Украине многие технологии создаются и с нуля, из-за чего упомянутые российские средства могут неравномерно распределяться. Поэтому, российские БПЛА-перехватчики или другие средства борьбы с дронами, которые используются на одном участке фронта, могут полностью отсутствовать на другом.

Напомним, в РФ разработала новые устройства для борьбы с дронами на основе искусственного интеллекта. Новая мобильная система получила название "Абзац" и, по словам производителя, способна глушить все активные диапазоны частот.

Кроме того, ВС РФ используют против украинских дронов модифицированные кустарные пушки, которые покрывают большее количество частот. Для этого россияне прикручивают дополнительные внешние антенны, но при этом сталкиваются с другими проблемами.