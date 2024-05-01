Росіяни знайшли нові способи боротьби з дронами ЗСУ, але вони працюють не скрізь, — ЗМІ

На тлі високої активності українських БПЛА російські окупанти змушені поєднувати застосування різноманітних засобів РЕБ з роботою снайперів і дронів-перехоплювачів.

Related video

Збройні сили Російської Федерації нарощують зусилля по боротьбі з безпілотними апаратами Сил оборони України, зокрема використовують саморобні та комерційні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), атакують інфраструктуру, що використовується для збільшення дальності, а також залучають до знищення БПЛА снайперів. Про це йдеться в матеріалі Shephard Media.

Повідомляється, що на початку повномасштабної війни в розпорядженні ЗС РФ були ручні комплекси для протидії БПЛА, такі як "Гарпун-3". Подібні пристрої забезпечують перешкоди в прямій видимості на типових частотах, які використовуються невеликими дронами, на відстані від 1 до 3 кілометрів. Крім того, окупанти мали в своєму розпорядженні більші системи РЕБ, що охоплюють великі території. До них належать Р-330Ж ("Житель") і "Поле-21".

Станція радіоелектронної боротьби "Поле-21" Фото: АрміяInform

У міру нарощування активності українських невеликих БПЛА і зниження вразливості FPV-дронів російські військові зіткнулися з нестачею систем типу "Гарпун-3". З цієї причини окупанти почали використовувати китайські системи РЕБ, недорогі аналізатори спектра радіочастот, а також саморобні постановники перешкод.

Згадані засоби боротьби з дронами ЗС РФ поєднують із роботою снайперів, які можуть збивати більші БПЛА типу "Баба-Яга". У разі, якщо безпілотник не вдається збити з одного пострілу, снайпер ризикує піддатися атаці. Крім того, окупанти намагаються збивати БПЛА типу "Баба Яга" за допомогою дронів-перехоплювачів, що несуть вибухівку.

У публікації також ідеться, що російські військові запускали протитанкові керовані ракети (ПТКР) для ураження ретрансляційних систем, які можна використовувати для збільшення дальності дії FPV-дронів. Ще однією метою російських підрозділів РЕБ є українські дрони-ретранслятори. Так, оприлюднені в Мережі кадри руйнування командної інфраструктури українських Bayraktar TB2 можуть свідчити про те, що ЗС РФ здатні ідентифікувати ретранслятори та пункти управління дронами.

За словами журналістів, під час війни в Україні багато технологій створюються і з нуля, через що згадані російські засоби можуть нерівномірно розподілятися. Тому, російські БПЛА-перехоплювачі або інші засоби боротьби з дронами, які використовуються на одній ділянці фронту, можуть бути повністю відсутніми на іншій.

Нагадаємо, у РФ розробили нові пристрої для боротьби з дронами на основі штучного інтелекту. Нова мобільна система отримала назву "Абзац" і, за словами виробника, здатна глушити всі активні діапазони частот.

Крім того, ЗС РФ використовують проти українських дронів модифіковані кустарні пушки, які покривають більшу кількість частот. Для цього росіяни прикручують додаткові зовнішні антени, але при цьому стикаються з іншими проблемами.