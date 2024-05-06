В Польше показали систему SKYctrl, которую используют ВСУ: чем она полезна (видео)
SKYctrl способна одновременно выявлять, отслеживать и классифицировать несколько дронов. При этом системой может управлять один оператор.
В Польше 6 мая стартовала оборонная конференция Defence24 Days, в рамках которой компания Advanced Protection Systems (APS) представила систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами SKYctrl. Об этом пишет портал "Милитарный".
Сообщается, что SKYctrl создана для обнаружения, отслеживания и нейтрализации вражеских дронов. Аппарат способен мониторить воздушное пространство вне зависимости от погодных условий. Всей системой может управлять один оператор.Важно
SKYctrl включает трехмерный радар для мониторинга воздушного пространства, который может одновременно выявлять, отслеживать и классифицировать несколько целей, а также фиксировать точное положение объекта в режиме реального времени. Устройство также оснащено радиочастотным датчиком и акустическим датчиком с возможностью пеленгации шума двигателя БПЛА.
Нейтрализация дронов происходит путем прерывания связи с оператором и навигационных сигналов при помощи автоматизированной системы установки помех. Для этого система оснащена специальным программным обеспечением.
Характеристики SKYctrl:
- Минимальная дальность обнаружения 1 метр;
- Максимальная дальность обнаружения 2-10 километров;
- Минимальная высота цели 1 метр;
- Максимальная высота цели 10 километров.
Как отмечают в издании SKYctrl существует стационарном, портативном и мобильном вариантах: SKYctrl S, SKYctrl L и модификация для использования в зенитной системе MSI-DS Terrahawk Paladin. Комплект является модульным, поэтому пользователь может выбрать компоненты с учетом своих потребностей и типа охраняемого объекта.
Напомним, украинские военные используют SKYctrl с сентября 2022 года. Система почти полностью различает любые мелкие летающие объекты в своем радиусе и реагирует на них ночью. Также – глушит и сбивает с курса вражеские беспилотники весом 20-30 кг, например, российские "Орланы". Вдобавок, устройство простое в эксплуатации и максимально автономное.
Кроме того, компания "Антидрон Україна" создала новое ружье C-Vog FPV Hunter, для борьбы с ударными FPV-дронами противника. По словам создателей, система максимально покрывает все диапазоны радиочастот, которые используют российские военные и может эффективно работать на расстоянии до 500 метров.