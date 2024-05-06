В Польше показали систему SKYctrl, которую используют ВСУ: чем она полезна (видео)

SKYctrl способна одновременно выявлять, отслеживать и классифицировать несколько дронов. При этом системой может управлять один оператор.

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В Польше 6 мая стартовала оборонная конференция Defence24 Days, в рамках которой компания Advanced Protection Systems (APS) представила систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами SKYctrl. Об этом пишет портал "Милитарный".

Сообщается, что SKYctrl создана для обнаружения, отслеживания и нейтрализации вражеских дронов. Аппарат способен мониторить воздушное пространство вне зависимости от погодных условий. Всей системой может управлять один оператор.

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SKYctrl включает трехмерный радар для мониторинга воздушного пространства, который может одновременно выявлять, отслеживать и классифицировать несколько целей, а также фиксировать точное положение объекта в режиме реального времени. Устройство также оснащено радиочастотным датчиком и акустическим датчиком с возможностью пеленгации шума двигателя БПЛА.

Нейтрализация дронов происходит путем прерывания связи с оператором и навигационных сигналов при помощи автоматизированной системы установки помех. Для этого система оснащена специальным программным обеспечением.

Презентация SKYctrl

Характеристики SKYctrl:

Минимальная дальность обнаружения 1 метр;

Максимальная дальность обнаружения 2-10 километров;

Минимальная высота цели 1 метр;

Максимальная высота цели 10 километров.

Как отмечают в издании SKYctrl существует стационарном, портативном и мобильном вариантах: SKYctrl S, SKYctrl L и модификация для использования в зенитной системе MSI-DS Terrahawk Paladin. Комплект является модульным, поэтому пользователь может выбрать компоненты с учетом своих потребностей и типа охраняемого объекта.

Напомним, украинские военные используют SKYctrl с сентября 2022 года. Система почти полностью различает любые мелкие летающие объекты в своем радиусе и реагирует на них ночью. Также – глушит и сбивает с курса вражеские беспилотники весом 20-30 кг, например, российские "Орланы". Вдобавок, устройство простое в эксплуатации и максимально автономное.

ВСУ получили систему SKYctrl Фото: DUO

Кроме того, компания "Антидрон Україна" создала новое ружье C-Vog FPV Hunter, для борьбы с ударными FPV-дронами противника. По словам создателей, система максимально покрывает все диапазоны радиочастот, которые используют российские военные и может эффективно работать на расстоянии до 500 метров.