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Диджитал Российско-украинская война

В России создали новый дрон с лапой-захватом: как его хотят применять на фронте (видео)

Дрон, эвакуатор, ВС РФ, БПЛА, фото
Фото: Скриншот | Новый российский дрон может захватывать другие БПЛА

Оккупанты надеются вытащить с поля боя тысячи потерянных беспилотников с помощью простого механизма, как в автоматах с игрушками. Украинцы проводят подобные операции еще с 2022 года.

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В Российской Федерации протестировали беспилотный аппарат "Хват", созданный для эвакуации дронов, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы. Видео испытаний опубликовал российский Telegram-канал "Технофронт РусВесны".

Оккупанты заявили, что новый БПЛА может нести поврежденные дроны и прочие предметы, захватывая их особым захватывающим устройством на тросе. Принцип работы механизма прост: при подъеме вокруг груза смыкаются крюки, а при опускании на поверхность крюки раскрываются под тяжестью собственного веса. Чем тяжелее груз, тем сильнее смыкание. Поднимать таким дроном больше 7 килограмм разработчики не советуют.

Ранее авторы канала также отмечали, что "хваты" для эвакуации дронов печатают на 3D-принтерах и показали фото изделий. По их словам, такие аппараты начали выпускать по просьбе российских военных.

Захват, БПЛА, РФ Fullscreen
Захваты для БПЛА
Захват, БПЛА, РФ Fullscreen
Захваты для БПЛА
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На видео испытаний "Хвата" обратил внимание канадский OSINT-аналитик Roy в социальной сети X. Он отметил, что из-за работы средств РЭБ как Россия, так и Украина теряют большое количество дронов, однако многие из подавленных аппаратов можно починить и использовать повторно.

"Беспилотник будет использован для того, чтобы попытаться вернуть тысячи беспилотников, подавленных помехами РЭБ, которые лежать в "ничейной земле", — написал аналитик.

Испытания российского дрона-эвакуатора

Напомним, в материале Forbes от 31 мая говорится, что в последнее время Силы обороны Украины преуспели в спасательных операциях с помощью дронов, в частности забирая с поля боя собственные и трофейные беспилотные аппараты.

Первое видео эвакуации дрона появились еще в декабре 2022 года и получило название "Спасение рядового Мавика". Тогда украинский квадрокоптер разрядился после выполнения боевой задачи, и бойцы спасли его с помощью БПЛА Matrice 200.