У Росії створили новий дрон із лапою-захоплювачем: як його хочуть застосовувати на фронті (відео)

Окупанти сподіваються витягнути з поля бою тисячі втрачених безпілотників за допомогою простого механізму, як в автоматах з іграшками. Українці проводять подібні операції ще з 2022 року.

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У Російській Федерації протестували безпілотний апарат "Хват", створений для евакуації дронів, придушених засобами радіоелектронної боротьби. Відео випробувань опублікував російський Telegram-канал "Технофронт РусВесны".

Окупанти заявили, що новий БПЛА може нести пошкоджені дрони та інші предмети, захоплюючи їх особливим захоплювальним пристроєм на тросі. Принцип роботи механізму простий: під час підйому навколо вантажу змикаються гаки, а під час опускання на поверхню гаки розкриваються під вагою власної ваги. Що важчий вантаж, то сильніше змикання. Підіймати таким дроном понад 7 кілограмів розробники не радять.

Раніше автори каналу також зазначали, що "хвати" для евакуації дронів друкують на 3D-принтерах і показали фото виробів. За їхніми словами, такі апарати почали випускати на прохання російських військових.

Захвати для БПЛА Захвати для БПЛА

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На відео випробувань "Хвата" звернув увагу канадський OSINT-аналітик Roy у соціальній мережі X. Він зазначив, що через роботу засобів РЕБ як Росія, так і Україна втрачають велику кількість дронів, проте багато хто з придушених апаратів можна полагодити й використовувати повторно.

"Безпілотник буде використаний для того, щоб спробувати повернути тисячі безпілотників, пригнічених перешкодами РЕБ, які лежатимуть у "нічийній землі", — написав аналітик.

Випробування російського дрона-евакуатора

Нагадаємо, у матеріалі Forbes від 31 травня йдеться про те, що останнім часом Сили оборони України досягли успіху в рятувальних операціях за допомогою дронів, зокрема забираючи з поля бою власні та трофейні безпілотні апарати.

Перше відео евакуації дрона з'явилися ще в грудні 2022 року і отримало назву "Порятунок рядового Мавіка". Тоді український квадрокоптер розрядився після виконання бойового завдання, і бійці врятували його за допомогою БПЛА Matrice 200.