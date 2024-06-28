Украинцы будут выбирать семейных врачей через "Дію": что известно о новой функции

Вскоре в "Дії" появится новая функция, которая позволит вносить изменения в персональные данные в ЕСОЗ онлайн. Кроме этого, украинцы смогут подавать и расторгать с врачами декларации через приложение.

Related video

Украинцы смогут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) как пациент в приложении "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры в Telegram.

"В Дії будут отображаться медицинские данные. Правительство приняло постановление. Продолжаем создавать еще больше важных сервисов для украинцев вместе с Минздравом и НСЗУ", — говорится в сообщении.

Так, граждане смогут в "Дії" зарегистрироваться или авторизоваться в ЕСОЗ как пациент. Также можно выбрать семейного врача, подать ему декларацию или разорвать действующую. Более того, украинцы смогут вносить изменения в персональные данные в ЭСЗ в приложении. Тогда как сейчас для изменения телефона или другой информации о себе нужно ехать к врачу или подавать обращение в НСЗУ. Вскоре эта функция появится в "Дії".

Важно

В "Резерв+" появится ряд новых функций: в каких случаях больше не придется ходить в ТЦК

В "Дії" можно будет:

зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЕСОЗ;

самостоятельно подать декларации о выборе врача (семейного, терапевта или педиатра);

пересмотреть ранее поданные декларации и разорвать имеющуюся;

изменить персональные данные, которые есть в центральной базе данных ЭСОЗ.

"В дальнейшем планируем расширять функционал сервиса", — добавили в Минцифры.

Напомним, 27 июня министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине будут тестировать функцию онлайн-бронирования через "Дію". Тестирование бронирования онлайн начнется в июле.

В апреле Михаил Федоров рассказал, что "Дія" была интегрирована с игровым симулятором LifesaverSIM, он бесплатно будет обучать украинцев тактической медицине.