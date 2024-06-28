Українці обиратимуть сімейних лікарів через "Дію": що відомо про нову функцію

Незабаром у "Дії" зʼявиться нова функція, яка дасть змогу вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ онлайн. Крім цього, українці зможуть подавати та розривати з лікарями декларації через застосунок.

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Українці зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт у застосунку "Дія". Про це повідомили в пресслужбі Мінцифри в Telegram.

"У Дії відображатимуться медичні дані. Уряд ухвалив постанову. Продовжуємо створювати ще більше важливих сервісів для українців разом із МОЗ та НСЗУ", — йдеться у повідомленні.

Так, громадяни зможуть в "Дії" зареєструватися чи авторизуватися в ЕСОЗ як пацієнт. Також можна обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи розірвати дійсну. Ба більше, українці зможуть вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ у застосунку. Тоді як нині для зміни телефону чи іншої інформації про себе потрібно їхати до лікаря чи подавати звернення до НСЗУ. Незабаром ця функція зʼявиться у "Дії".

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У "Дії" можна буде:

зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ;

самостійно подати декларації про вибір лікаря (сімейного, терапевта чи педіатра);

переглянути раніше подані декларації та розірвати наявну;

змінити персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.

"Надалі плануємо розширювати функціонал сервісу", — додали в Мінцифри.

Нагадаємо, 27 червня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні тестуватимуть функцію онлайн-бронювання через "Дію". Тестування бронювання онлайн розпочнеться у липні.

У квітні Михайло Федоров розповів, що "Дія" була інтегрована з ігровим симулятором LifesaverSIM, він безкоштовно навчатиме українців тактичної медицини.