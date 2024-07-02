"Питается танками": украинские военные раскрыли, как БПЛА "Кажан" взрывают технику РФ

Тяжелые гексакоптеры ВСУ сбрасывают на оккупантов до 20 килограмм взрывчатки, а также доставляют грузы и минируют территорию.

Related video

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины используют тяжелые беспилотные летательные аппараты "Кажан" для уничтожения вражеской военной техники в Донецкой области. Подробности военные рассказали порталу АрмияInform.

Гексакоптеры "Кажан" — это дроны на шести винтах, которые сбрасывают на цели боеприпасы или мины. БПЛА в среднем двигаются со скоростью 40 км/ч на высоте около 400 метров и несут 12–13 килограмм взрывчатки. На короткие дистанции могут нести грузы весом до 20 килограмм. Крепления-сбросы дронов можно быстро можно адаптировать под любой вид взрывчатки.

С помощью БПЛА "Кажан" украинские военные уничтожают танки, БМП, ствольную артиллерию, машины и личный состав оккупантов. Главное условие, чтобы в момент "бомбардировки" цель не двигалась. Дроны также минируют поля и при потребности отбивают вражеские штурмы. Они оснащены тепловизионной камерой, поэтому применяются ночью.

Украинский военный и БПЛА "Кажан" Фото: armyinform

"Летучья мышь, которая питается… танками", — отмечают в издании.

Экипаж "Кажана" включает командира, пилота, штурмана и водителя. Также есть команда инженеров и саперов. Инженер БПЛА Максим с позывным "Батиг" отметил, следит за антенной, когда дрон в полете, контролирует состояние батареи, сигнал, связь, а также отвечает за крепление грузов. По его словам, дрон может не только сбрасывать взрывчатку, но и доставлять бойцам продукты, медикаменты и прочие вещи.

Украинский военный и БПЛА "Кажан" Фото: armyinform

Пилот БПЛА Денис с позывным "Атлас" отметил, что ему нравится работать ночью. Самой "вкусной" целью военный назвал российский танк Т-72, на который удалось сбросить 1,5-килограмовой противотанковой авиационной бомбой. Всего БПЛА может нести четыре таких боеприпаса на большую дистанцию.

"Очень хорошо разбирает танки", — подчеркнул "Атлас".

Члены экипажа БПЛА "Кажан" Фото: armyinform

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось, что волонтеры приобрели и отправили дроны "Кажан" бойцам спецподразделения ГУР Минобороны "KRAKEN", полка ССО "Азов" и Национальной гвардии, которые базируются в Харькове.

Силы обороны Украины также используют гексакоптеры Vampire ("Вампир"), в том числе для дистанционного минирования. Подобные БПЛА оккупанты называют "Баба Яга".