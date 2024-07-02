"Харчується танками": українські військові розкрили, як БПЛА "Кажан" підривають техніку РФ

Важкі гексакоптери ЗСУ скидають на окупантів до 20 кілограмів вибухівки, а також доставляють вантажі та мінують територію.

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Військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Збройних сил України використовують важкі безпілотні літальні апарати "Кажан" для знищення ворожої військової техніки в Донецькій області. Подробиці військові розповіли порталу АрміяInform.

Гексакоптери "Кажан" — це дрони на шести гвинтах, які скидають на цілі боєприпаси або міни. БПЛА в середньому рухаються зі швидкістю 40 км/год на висоті близько 400 метрів і несуть 12-13 кілограмів вибухівки. На короткі дистанції можуть нести вантажі вагою до 20 кілограмів. Кріплення-скидання дронів можна швидко адаптувати під будь-який вид вибухівки.

За допомогою БПЛА "Кажан" українські військові знищують танки, БМП, ствольну артилерію, машини та особовий склад окупантів. Головна умова, щоб у момент "бомбардування" ціль не рухалася. Дрони також мінують поля і за потреби відбивають ворожі штурми. Вони оснащені тепловізійною камерою, тому застосовуються вночі.

Український військовий і БПЛА "Кажан" Фото: armyinform

"Кажан, що харчується... танками", — зазначають у виданні.

Екіпаж "Кажана" включає командира, пілота, штурмана і водія. Також є команда інженерів і саперів. Інженер БПЛА Максим із позивним "Батіг" зазначив, стежить за антеною, коли дрон у польоті, контролює стан батареї, сигнал, зв'язок, а також відповідає за кріплення вантажів. За його словами, дрон може не тільки скидати вибухівку, а й доставляти бійцям продукти, медикаменти та інші речі.

Український військовий і БПЛА "Кажан" Фото: armyinform

Пілот БПЛА Денис із позивним "Атлас" зазначив, що йому подобається працювати вночі. Найбільш "смачною" ціллю військовий назвав російський танк Т-72, на який вдалося скинути 1,5-кілограмову протитанкову авіаційну бомбу. Загалом БПЛА може нести чотири таких боєприпаси на велику дистанцію.

"Дуже добре розбирає танки", — наголосив "Атлас".

Члени екіпажу БПЛА "Кажан" Фото: armyinform

Нагадаємо, у листопаді 2022 року повідомлялося, що волонтери придбали та відправили дрони "Кажан" бійцям спецпідрозділу ГУР Міноборони "KRAKEN", полку ССО "Азов" і Національної гвардії, які базуються в Харкові.

Сили оборони України також використовують гексакоптери Vampire ("Вампір"), зокрема для дистанційного мінування. Подібні БПЛА окупанти називають "Баба Яга".