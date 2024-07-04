По 100 дронов сразу: Притула раскрыл, как украинские дроны бьют по России (видео)

Оккупанты научились изготовлять "Шахеды", но в других моделях дальнобойных дронов не продвинулись, в то время как у украинцев есть целый "зоопарк" разных средств, утверждает Сергей Притула.

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Силы обороны Украины используют больше видов дальнобойных беспилотных аппаратов, чем Вооруженные силы Российской Федерации, и могут запускать по 80-100 дронов одновременно. Об этом сказал волонтер Сергей Притула в интервью "Украинской правде".

Как отмечает волонтер, украинские дальнобойные дроны-камикадзе могут преодолевать более 1000 километров. Известно о поражении целей на расстоянии 1500 километров, однако фактическая дальность полета таких БПЛА гораздо больше, ведь они никогда не летят по прямой. Как правило, им программируют маршруты в виде зигзагов, чтобы обходить вражеские системы противовоздушной обороны.

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Сергей Притула подчеркнул, что в одной операции могут быть задействованы одновременно Силы специальных операций, Главное управление разведки и Служба безопасности Украины, каждое ведомство имеет свой "зоопарк" средств. Всего украинские военные могут запускать на территорию России по 80-100 дронов за раз.

Россияне, в свою очередь, изготавливают и запускают дроны "Шахед", но в других дальнобойных моделях не продвинулись. Зато оккупанты имеют превосходство в корректируемых авиационных бомбах (КАБ).

"Это страшное оружие. У нас, к сожалению, против них работать пока что нечем. И, к сожалению, нет подобного аналога", — сказал Сергей Притула.

Сергей Притула отметил, что в Украине уже придумали техническое решение против КАБов. Подробности он не раскрыл, отметив, что это дело производителя и военнослужащих.

"Сейчас идут испытания этого нового типа оружия и если они будут успешными, дело поставят на конвейер", — отметил он.

Сергей Притула о российских КАБах (22:02)

Напомним, 19 июня специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что ВС РФ начали использовать в Украине КАБы, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Речь идет о ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Наводится УМПК с помощью модуля "Комета", который принимает сигнал GPS и ГЛОНАСС. Он почти полностью состоит из импортных деталей.