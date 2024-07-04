По 100 дронів одразу: Притула розкрив, як українські дрони б'ють по Росії (відео)

Окупанти навчилися виготовляти "Шахеди", але в інших моделях далекобійних дронів не просунулися, тоді як в українців є цілий "зоопарк" різних засобів, стверджує Сергій Притула.

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Сили оборони України використовують більше видів далекобійних безпілотних апаратів, ніж Збройні сили Російської Федерації, і можуть запускати по 80-100 дронів одночасно. Про це сказав волонтер Сергій Притула в інтерв'ю "Українській правді".

Як зазначає волонтер, українські далекобійні дрони-камікадзе можуть долати понад 1000 кілометрів. Відомо про ураження цілей на відстані 1500 кілометрів, однак фактична дальність польоту таких БПЛА набагато більша, адже вони ніколи не летять по прямій. Як правило, їм програмують маршрути у вигляді зигзагів, щоб обходити ворожі системи протиповітряної оборони.

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Сергій Притула підкреслив, що в одній операції можуть бути залучені одночасно Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба безпеки України, кожне відомство має свій "зоопарк" засобів. Загалом українські військові можуть запускати на територію Росії по 80-100 дронів за раз.

Росіяни своєю чергою виготовляють і запускають дрони "Шахед", але в інших далекобійних моделях не просунулися. Натомість окупанти мають перевагу в коригованих авіаційних бомбах (КАБ).

"Це страшна зброя. У нас, на жаль, проти них працювати поки що нічим. І, на жаль, немає подібного аналога", — сказав Сергій Притула.

Сергій Притула зазначив, що в Україні вже придумали технічне рішення проти КАБів. Подробиці він не розкрив, зазначивши, що це справа виробника та військовослужбовців.

"Зараз тривають випробування цього нового типу зброї і якщо вони будуть успішними, справу поставлять на конвеєр", — зазначив він.

Сергій Притула про російські КАБи (22:02)

Нагадаємо, 19 червня фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомив, що ЗС РФ почали використовувати в Україні КАБи, які складно придушити засобами радіоелектронної боротьби. Йдеться про ФАБ-500 з універсальним модулем планування і корекції (УМПК).

Наводиться УМПК за допомогою модуля "Комета", який приймає сигнал GPS і ГЛОНАСС. Він майже повністю складається з імпортних деталей.