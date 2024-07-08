"Удивим врага в тылу": как ВСУ применяют дрон "Чаклун" против оккупантов (фото)

Украинский "Чаклун" является альтернативой дорогим разведывательным дронам и может нести до 1,5 килограмма взрывчатки.

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Военнослужащие 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БПАК) Вооруженных сил Украины используют разведывательный комплекс самолетного типа "Чаклун" украинского производства. О том, как дрон помогает уничтожать оккупантов, военные рассказали порталу АрмияInform.

Сообщается, что "Чаклун" — это альтернатива квадрокоптерам и дорогим импортным БПЛА-разведчикам. Аппарат может вести аэросъемку на территории врага, фиксировать координаты, патрулировать территорию, наводить артиллерию и осуществлять поисковые операции.

БПЛА "Чаклун" Фото: armyinform

Пилот БПЛА Владимир с позывным "Франц" отметил, что "Чаклун" создан для уничтожения недвижимых целей. Это могут быть вражеские самоходные артиллерийские установки, артиллерия, склады, долговременные огневые точки и прочие объекты. Дрон довольно-таки легкий, поэтому во время сильных порывов ветра вибрация достаточно высока.

"Работа самолета зависит от погоды, если встречный ветер – можем лететь до 20 км, с попутным – больше. Если условия способствуют – мы удивим врага в тылу! – подчеркнул "Франц".

БПЛА "Чаклун" Фото: armyinform

По словам Владимира, "Чаклун" также может нести заряд до 1,5 килограмма. Он подчеркнул, что у него было два боевых полета на первой версии беспилотника. Сейчас экипаж тренируется на модернизированных аппаратах.

"Мы не даем покоя Пи***ам, кошмарим. Был случай, когда я догнал одного (российского военнослужащего. — Ред.) в голову, в затылок. Шлем летел на 50 метров,- вспоминает военный. — У нас тогда была замена цели, помню… Увидели, что россияне прячутся в лесополосе, в норах. Мы успели долететь до них на последних парах батареи".

БПЛА "Чаклун" Фото: armyinform

Штурман и пилот-ретранслятор с позывным "Джордж" добавил, что сегодня на фронте стадия жестокой войны дальнобойной артиллерии и FPV-технологий. Кроме того, появились расчеты ночных бомбардировщиком и разведчиков.

"Сейчас мы максимально обеспечены средствами. Все пилоты учатся быть универсальными – и у нас это получается! В частности, благодаря нашему командиру "Тайпану", — подчеркнул "Джордж".

БПЛА "Чаклун" Фото: armyinform

Напомним, беспилотный самолет "Чаклун" производит команда из Федерации авиамодельного спорта в Днепре. Он оснащен инерционной системой, позволяющей летать даже без спутниковой навигации. Корпус дрона сделан из пенополиуретана, напоминающего пенопласт — очень легкого, но выносливого материала. Благодаря этому "Колдун" достаточно прочный, а его ремонт обходится дешево.

В свою очередь в РФ заявили, что студенты Новосибирского авиационного технического колледжа будут учиться копировать беспилотные летательные аппараты, используя украинский дрон "Чаклун".