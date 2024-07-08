"Здивуємо ворога в тилу": як ЗСУ застосовують дрон "Чаклун" проти окупантів (фото)

Український "Чаклун" є альтернативою дорогим розвідувальним дронам і може нести до 1,5 кілограма вибухівки.

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Військовослужбовці 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів (БПАК) Збройних сил України використовують розвідувальний комплекс літакового типу "Чаклун" українського виробництва. Про те, як дрон допомагає знищувати окупантів, військові розповіли порталу АрміяInform.

Повідомляється, що "Чаклун" — це альтернатива квадрокоптерам і дорогим імпортним БПЛА-розвідникам. Апарат може вести аерозйомку на території ворога, фіксувати координати, патрулювати територію, наводити артилерію та здійснювати пошукові операції.

БПЛА "Чаклун" Фото: armyinform

Пілот БПЛА Володимир з позивним "Франц" зазначив, що "Чаклун" створений для знищення нерухомих цілей. Це можуть бути ворожі самохідні артилерійські установки, артилерія, склади, довготривалі вогневі точки та інші об'єкти. Дрон досить-таки легкий, тому під час сильних поривів вітру вібрація досить висока.

"Робота літака залежить від погоди, якщо зустрічний вітер — можемо летіти до 20 км, із попутним — більше. Якщо умови сприяють — ми здивуємо ворога в тилу! — наголосив "Франц".

БПЛА "Чаклун" Фото: armyinform

За словами Володимира, "Чаклун" також може нести заряд до 1,5 кілограма. Він підкреслив, що в нього було два бойових польоти на першій версії безпілотника. Зараз екіпаж тренується на модернізованих апаратах.

"Ми не даємо спокою Пі***ам, кошмаримо. Був випадок, коли я наздогнав одного (російського військовослужбовця. — Ред.) у голову, в потилицю. Шолом летів на 50 метрів,- згадує військовий. — У нас тоді була заміна цілі, пам'ятаю... Побачили, що росіяни ховаються в лісосмузі, в норах. Ми встигли долетіти до них на останніх парах батареї".

БПЛА "Чаклун" Фото: armyinform

Штурман і пілот-ретранслятор із позивним "Джордж" додав, що сьогодні на фронті стадія жорстокої війни далекобійної артилерії та FPV-технологій. Крім того, з'явилися розрахунки нічних бомбардувальників і розвідників.

"Зараз ми максимально забезпечені коштами. Усі пілоти вчаться бути універсальними — і в нас це виходить! Зокрема, завдяки нашому командиру "Тайпану", — наголосив "Джордж".

БПЛА "Чаклун" Фото: armyinform

Нагадаємо, безпілотний літак "Чаклун" виготовляє команда з Федерації авіамодельного спорту в Дніпрі. Він оснащений інерційною системою, що дає змогу літати навіть без супутникової навігації. Корпус дрона зроблено з пінополіуретану, що нагадує пінопласт — дуже легкого, але витривалого матеріалу. Завдяки цьому "Чаклун" досить міцний, а його ремонт обходиться дешево.

Своєю чергою в РФ заявили, що студенти Новосибірського авіаційного технічного коледжу навчатимуться копіювати безпілотні літальні апарати, використовуючи український дрон "Чаклун".