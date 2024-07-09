По РФ ударили необычные дроны "Бобер": как их изменили (фото, видео)

В Волгоградской и Астраханской областях страны-агрессора были замечены украинские дроны-камикадзе, адаптированные для ночных полетов.

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Во вторник, 9 июля, по территории Российской Федерации ударили беспилотные летательные аппараты "Бобер", окрашенные в черный цвет. На это указывают обнародованные россиянами фото и видео, пишет военный портал "Милитарный".

Как отмечают в издании, один из БПЛА сел в поле, вероятно, из-за технической неисправности. Его снимком поделились жители Суровикинского района Волгоградской области РФ с порталом V1.RU. На фото видно, что борт покрыт черной светлопоглощающей краской.

Черный дрон "Бобер" в Волгоградской области РФ Фото: V1.RU

В свою очередь российское медиа ASTRA обнародовало видео полета беспилотника в Астраханской области. В публикации не упоминается название аппарата, но эксперты узнали в его очертаниях дрон "Бобер".

Полет БПЛА "Бобер" в Астраханской области РФ

В издании подчеркнули, что идея окрашивать БПЛА в черный, чтобы скрыть их перемещение в ночном небе, не нова. К примеру, в Украине уже были замечены черные российские "Шахеды". При этом атака 9 июля на территорию России была осуществлена утром.

Удар по территории РФ 9 июля: что известно

В Минобороны РФ заявили, что 9 июля российские силы ПВО якобы сбили 38 беспилотников: 3 над Белгородской областью, 7 над Курской областью, 2 над Воронежской областью, 21 над Ростовской областью и 5 над Астраханской областью.

Последствия атаки на РФ

Позже источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что СБУ и ГУР провели совместную операцию, во время которой были атакованы военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области, электропосдтанция в Ростовской области и нефтебаза в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

Напомним, 4 июля, в селе Московское Изобильненского округа Ставропольского края РФ были обнаружены два разведывательные БПЛА Shark, которые обычно используются для корректировки ударов на дальних дистанциях.

Ранее, 27 июня, OSINT-аналитики сообщили, что в РФ замечен ранее неизвестный ударный дрон самолетного типа, который несет боевую часть весом до 20 килограмм и может преодолевать до 500 километров со скоростью 200-250 км/ч.