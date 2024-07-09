По РФ вдарили незвичайні дрони "Бобер": як їх змінили (фото, відео)

У Волгоградській та Астраханській областях країни-агресора були помічені українські дрони-камікадзе, адаптовані для нічних польотів.

Related video

У вівторок, 9 липня, по території Російської Федерації вдарили безпілотні літальні апарати "Бобер", пофарбовані в чорний колір. На це вказують оприлюднені росіянами фото та відео, пише військовий портал "Мілітарний".

Як зазначають у виданні, один із БПЛА сів у полі, ймовірно, через технічну несправність. Його знімком поділилися жителі Суровікінського району Волгоградської області РФ з порталом V1.RU. На фото видно, що борт покритий чорною світлопоглинаючою фарбою.

Чорний дрон "Бобер" у Волгоградській області РФ Фото: V1.RU

Зі свого боку російське медіа ASTRA оприлюднило відео польоту безпілотника в Астраханській області. У публікації не згадується назва апарата, але експерти впізнали в його обрисах дрон "Бобер".

Політ БПЛА "Бобер" в Астраханській області РФ

У виданні підкреслили, що ідея фарбувати БПЛА в чорний, щоб приховати їх переміщення в нічному небі, не нова. Наприклад, в Україні вже були помічені чорні російські "Шахеди". При цьому атака 9 липня на територію Росії була здійснена вранці.

Удар по території РФ 9 липня: що відомо

У Міноборони РФ заявили, що 9 липня російські сили ППО нібито збили 38 безпілотників: 3 над Бєлгородською областю, 7 над Курською областю, 2 над Воронезькою областю, 21 над Ростовською областю і 5 над Астраханською областю.

Наслідки атаки на РФ

Пізніше джерела Фокусу у спецслужбах повідомили, що СБУ і ГУР провели спільну операцію, під час якої було атаковано військовий аеродром Ахтубинськ в Астраханській області, електропосттанцію в Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Нагадаємо, 4 липня, у селі Московське Ізобільненського округу Ставропольського краю РФ було виявлено два розвідувальні БПЛА Shark, які зазвичай використовують для коригування ударів на далеких дистанціях.

Раніше, 27 червня, OSINT-аналітики повідомили, що в РФ помічено раніше невідомий ударний дрон літакового типу, який несе бойову частину вагою до 20 кілограмів і може долати до 500 кілометрів зі швидкістю 200-250 км/год.