Почему вражеские БпЛА залетают в тыл ВСУ: "Флеш" назвал основные проблемы их обнаружения (карта)

Для обнаружения одного дрона нужно как минимум два пеленгатора. По словам военнослужащего и специалиста в области радиотехнологий "Флеша", закрыть весь фронт — "подвиг", а всю страну — нереально.

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У украинских военнослужащих наблюдается проблема с обнаружением российских БпЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил военнослужащий и специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Проблемы с обнаружением вражеских дронов

"Флеш" заявил, что радиопеленгаторы занимаются выявлением БпЛА по его радиосигналу. В частности, для этого нужно как минимум два пеленгатора, которые должны видеть дрон и дать в "командный центр" два пеленга. Тогда как один даст только азимут. По его словам. пеленгаторы видят БпЛА противника в среднем на 35 километров (несколько на 20, а несколько на 40).

Кроме этого, цена пеленгатора достигает до полумиллиона долларов, однако не менее дорогим является и обученный экипаж. Также пеленгатор имеет специфическую антенну, которую нельзя спрятать "под шифером крыши", поэтому их обычно ставят не ближе десяти километров от фронта. Поскольку в противном случае их могут найти вражеские "Мавики", атаковать FPV, или обстрелять артиллерия.

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"Теперь мы с вами можем представить как часто и где нужно поставить пеленгаторы, чтобы "контролировать небо". А теперь все это растянем на 4 000 километров линии фронта", — сказал Сергей Бескрестнов.

Радиус действия пеленгаторов

Он отметил, что закрыть весь фронт — это "подвиг", тогда как закрыть всю страну нереально, ведь на это нужны тысячи пеленгаторов и экипажей. Сейчас вражеские БпЛА могут пролететь украинские "эшелоны контроля", залетать в глубину тыла, где средства РЭР не всегда их видят. В свою очередь тыловые города и объекты важны, но фронт на первом месте, поэтому вся техника, в том числе и РЭР, находится там. Однако у врага наблюдается подобная ситуация — точки мониторинга размещены в глубине от фронта, их нет в достаточном количестве, чтобы закрыть тыл.

Как улучшить обнаружение БпЛА

"Флеш" рассказал, что стоит понять, почему возникли проблемы с фиксацией БпЛА разведчиков и осознать, что так будет и в дальнейшем. Не нужно ждать чуда от кого-то, а создать и оборудовать точки мониторинга дронов своими силами и доступными ресурсами по всей стране. Также нужно обучать людей. Более того, необходимо наладить общее взаимодействие и информирование военных всех уровней о дронах врага.

"Война изменилась и РЭР это уже не только специально обученные группы, это вопрос гораздо глобальнее. Не должен наш противник разносить полигоны с людьми или склады в тылу, выслеживая удобные моменты", — добавил он.

Напомним, 29 июля в Defense Express рассказали о российском дроне "Гербера", который ВС РФ атаковали Украину. В частности, БпЛА может выполнять три функции — быть средством радиоэлектронной разведки, дрона-камикадзе или ложной цели.

26 июля спикер военной разведки Андрей Черняк сообщил, что ВС РФ начали запускать новые версии дронов типа Shahed, сделанных из фанеры и пенопласта. По его словам, такой аппарат стоит дешевле, чем полноценный.