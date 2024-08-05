Изнурят ПВО: почему Украине сложно сбивать новые российские дроны "Гербера", — эксперт

Оккупанты запускают дешевые дроны без взрывчатки, однако мобильным огневым группам и силам ПВО может быть трудно отличить их от "Шахедов", считает Сергей Бескрестнов.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать в обстрелах Украины дроны "Гербера", которые являются дешевым аналогом ударных беспилотников "Шахед". О том, как защититься от новых российских БпЛА, рассказал украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов в интервью сайту dev.ua.

Сергей Бескрестнов отметил, что оккупанты запускают "Герберы", как со взрывчаткой, так и без. Противовоздушной обороне (ПВО) нужно отличать "Герберы" от "Шахедов" с помощью радиолокационных станций, чтобы определись, на какую цель стоит тратить ракеты. В противном случае это станет проблемой для Украины.

"Главный риск, это то, что они изнурят нас этим меньшим и более дешевым аналогом "Шахеда"", — считает эксперт.

Подобная ситуация с мобильными огневыми группами (МОГ). По словам специалиста, бойцам будет сложно определись, какой дрон действительно опасен. Оккупанты могут вкладывать заряды внутрь дешевых БпЛА, чтобы было непонятно, какой именно аппарат взорвался. В таких условиях считать сбитые беспилотники определенного типа можно только по обломкам.

Дроны "Гербера" может быть сложно отличить от "Шахедов" Фото: Скриншот

Кроме того, мобильные огневые группы не могут сбивать все дроны. Так, в течение последних месяцев российские "Шахеды" начали летать вне их досягаемости на высоте от 2-2,5 километров, снижаясь перед ударом.

При этом эксперт отметил, что украинцы уже давно и успешно борются с наличием камер в дронах. Он не уточнил, какие именно меры предпринимаются, отметив лишь, что для этого приходится работать с операторами мобильной связи Украины. Чтобы нарушить связь оккупантов, компании должны давать соответствующие внутренние распоряжения.

"Нужно запускать целые организационные процессы", — подчеркнул специалист по радиотехнологиям.

Напомним, оккупанты используют новые БпЛА "Гербера" как фальшивые цели для истощения ПВО. Они также могут применяться для разведки и нести взрывчатку. Сделаны новые российские дроны из дешевых материалов: фанеры, картона и пенопласта. Внутри аппаратов — дешевая электроника.

По мнению Сергея Бескрестнова, дроны "Гербера" были разработаны специалистами особой экономической зоны Татарстана "Алабуга", где расположен завод по производству "Шахедов". В частности, к их созданию привлекались студенты.