Виснажать ППО: чому Україні складно збивати нові російські дрони "Гербера", — експерт
Окупанти запускають дешеві дрони без вибухівки, проте мобільним вогневим групам і силам ППО може бути важко відрізнити їх від "Шахедів", вважає Сергій Бескрестнов.
Збройні сили Російської Федерації почали використовувати в обстрілах України дрони "Гербера", які є дешевим аналогом ударних безпілотників "Шахед". Про те, як захиститися від нових російських БпЛА, розповів український військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов в інтерв'ю сайту dev.ua.
Сергій Бескрестнов зазначив, що окупанти запускають "Гербери", як із вибухівкою, так і без. Протиповітряній обороні (ППО) потрібно відрізняти "Гербери" від "Шахедів" за допомогою радіолокаційних станцій, щоб визначитися, на яку ціль варто витрачати ракети. В іншому разі це стане проблемою для України.
"Головний ризик, це те, що вони виснажать нас цим меншим і дешевшим аналогом "Шахеда"", — вважає експерт.
Подібна ситуація з мобільними вогневими групами (МВГ). За словами фахівця, бійцям буде складно визначитися, який дрон дійсно небезпечний. Окупанти можуть вкладати заряди всередину дешевих БпЛА, щоб було незрозуміло, який саме апарат вибухнув. У таких умовах рахувати збиті безпілотники певного типу можна тільки за уламками.
Крім того, мобільні вогневі групи не можуть збивати всі дрони. Так, протягом останніх місяців російські "Шахеди" почали літати поза їхньою досяжністю на висоті від 2-2,5 кілометрів, знижуючись перед ударом.
Водночас експерт зауважив, що українці вже давно й успішно борються з наявністю камер у дронах. Він не уточнив, яких саме заходів вживають, зазначивши лише, що для цього доводиться працювати з операторами мобільного зв'язку України. Щоб порушити зв'язок окупантів, компанії повинні давати відповідні внутрішні розпорядження.
"Потрібно запускати цілі організаційні процеси", — наголосив фахівець із радіотехнологій.
Нагадаємо, окупанти використовують нові БпЛА "Гербера" як фальшиві цілі для виснаження ППО. Вони також можуть застосовуватися для розвідки та нести вибухівку. Зроблені нові російські дрони з дешевих матеріалів: фанери, картону та пінопласту. Усередині апаратів — дешева електроніка.
На думку Сергія Бескрестнова, дрони "Гербера" розробили фахівці особливої економічної зони Татарстану "Алабуга", де розташований завод із виробництва "Шахедів". Зокрема, до їх створення залучалися студенти.