Виснажать ППО: чому Україні складно збивати нові російські дрони "Гербера", — експерт

Окупанти запускають дешеві дрони без вибухівки, проте мобільним вогневим групам і силам ППО може бути важко відрізнити їх від "Шахедів", вважає Сергій Бескрестнов.

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Збройні сили Російської Федерації почали використовувати в обстрілах України дрони "Гербера", які є дешевим аналогом ударних безпілотників "Шахед". Про те, як захиститися від нових російських БпЛА, розповів український військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов в інтерв'ю сайту dev.ua.

Сергій Бескрестнов зазначив, що окупанти запускають "Гербери", як із вибухівкою, так і без. Протиповітряній обороні (ППО) потрібно відрізняти "Гербери" від "Шахедів" за допомогою радіолокаційних станцій, щоб визначитися, на яку ціль варто витрачати ракети. В іншому разі це стане проблемою для України.

"Головний ризик, це те, що вони виснажать нас цим меншим і дешевшим аналогом "Шахеда"", — вважає експерт.

Подібна ситуація з мобільними вогневими групами (МВГ). За словами фахівця, бійцям буде складно визначитися, який дрон дійсно небезпечний. Окупанти можуть вкладати заряди всередину дешевих БпЛА, щоб було незрозуміло, який саме апарат вибухнув. У таких умовах рахувати збиті безпілотники певного типу можна тільки за уламками.

Дрони "Гербера" може бути складно відрізнити від "Шахедів" Фото: Скриншот

Крім того, мобільні вогневі групи не можуть збивати всі дрони. Так, протягом останніх місяців російські "Шахеди" почали літати поза їхньою досяжністю на висоті від 2-2,5 кілометрів, знижуючись перед ударом.

Водночас експерт зауважив, що українці вже давно й успішно борються з наявністю камер у дронах. Він не уточнив, яких саме заходів вживають, зазначивши лише, що для цього доводиться працювати з операторами мобільного зв'язку України. Щоб порушити зв'язок окупантів, компанії повинні давати відповідні внутрішні розпорядження.

"Потрібно запускати цілі організаційні процеси", — наголосив фахівець із радіотехнологій.

Нагадаємо, окупанти використовують нові БпЛА "Гербера" як фальшиві цілі для виснаження ППО. Вони також можуть застосовуватися для розвідки та нести вибухівку. Зроблені нові російські дрони з дешевих матеріалів: фанери, картону та пінопласту. Усередині апаратів — дешева електроніка.

На думку Сергія Бескрестнова, дрони "Гербера" розробили фахівці особливої економічної зони Татарстану "Алабуга", де розташований завод із виробництва "Шахедів". Зокрема, до їх створення залучалися студенти.