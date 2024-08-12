"В военных условиях": страны AUKUS впервые испытали новый дрон-камикадзе с ИИ

Сочетание автономного полета и "умного" сканирования позволило дрону быстрее выявлять цели, а также уничтожать их с меньшим риском для человеческой жизни.

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Страны-члены трехстороннего оборонного альянса AUKUS (Австралия, США и Великобритания) разработали и успешно испытали новый беспилотный летательный аппарат с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет портал Shephard Media.

Сообщается, что основной целью БПЛА было вывести из строя или уничтожить наземные цели. Достичь этой цели оператору удалось благодаря сочетанию автономного полета и сканирования с помощью ИИ. Это позволило сократить время, необходимое аппарату для идентификации целей, а также обеспечить уничтожение этих целей с меньшим риском для жизни военных. Название дрона не упоминается.

"Данное достижение имеет большое значение, поскольку впервые эти две технологии, автономность и искусственный интеллект, были использованы совместно в военных условиях в режиме реального времени", — отметили в издании.

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Испытание было частью многонационального эксперимента Project Convergence, организованного в этом году в США. В нем принимали участие еще несколько моделей беспилотников из каждой стран-членов AUKUS. Беспилотники работали вместе, обмениваясь информацией в режиме реального времени.

"Партнерство AUKUS является ключом к обеспечению того, чтобы системы, разработанные каждой страной, были совместимы в будущем", — подчеркнула глава Центра искусственного интеллекта Министерства обороны США Рэйчел Синглтон.

Напомним, Великобритания, США и Австралия провели в американском Национальном учебном центре в Форт-Ирвине испытания беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, объединив их в рой. В рамках учений была смоделирована атака бронетехники. Войска всех трех стран использовали ИИ для обработки информации и фильтрации изображений для выявления целей.

Также сообщалось, что европейская компания MBDA представила на Международном авиасалоне в Фарнборо (FIA 2024) дрон для перехвата беспилотников, который будет интегрирован в систему противодействия БПЛА Sky Warden.