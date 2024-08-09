Великобритания, США и Австралия запустили рой "умных" дронов: какая была цель (фото)

Разведывательные и ударные БПЛА от разных производителей объединились в "стаю" для выявления военной техники и обмена информацией.

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Великобритания, США и Австралия провели в американском Национальном учебном центре в Форт-Ирвине испытания беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, объединив их в рой в рамках проекта Aukus. Задачей дронов было сканирование импровизированного поля боя и обнаружение техники, сообщает британская газета The Times.

Ученые из лаборатории Портон-Даун в Уилтшире развернули "стаю" БПЛА, которая включала квадрокоптеры, разведывательные дроны и барражирующие боеприпасы. Британия отправила два коптера Red Kites и шесть БПЛА Ghosts от компании Blue Bear. США применили дроны Altius-600 от компании Anduril, которые могут использоваться в качестве камикадзе. Австралия предоставила дроны Skywalker X8, которые можно купить в Интернете.

Дроны, которые принимали участие в испытаниях Фото: The Times

В рамках учений была смоделирована атака бронетехники. Войска всех трех стран использовали ИИ для обработки информации и фильтрации изображений для выявления целей. Дроны также обменивались полученными данными внутри роя. Эти учения стали первым применением Великобританией и ее союзниками автономных и сенсорных систем ИИ в военной среде в реальном времени.

Для учений смоделировали атаку бронетехники Фото: The Times

Глава центра оборонного ИИ и британский руководитель по разработке возможностей ИИ для Aukus Рэйчел Синглтон отметила важную роль партнерства в этой сфере. По ее словам, цель подобных испытаний – чтобы в будущем системы, разработанные каждой страной, были совместимы.

"Военнослужащие из одной страны будут поддерживаться возможностями, которые были разработаны во всех трех странах", — отметила Рэйчел Синглтон.

Принцип работы роя БПЛА Фото: The Times

Напомним, исследователи из Университета имени Лоранда Этвеша (ELTE) в Венгрии создали планировщик маршрутов, который может объединять 5000 автономных дронов в самоорганизующуюся стаю.

Также сообщалось, что в Украине готовят новое оружие Styx, которое позволит дронам работать в команде и выполнять задачи на передовой автономно. Речь идет о рое БПЛА с искусственным интеллектом, способных сотрудничать для нанесения ударов и слежения.