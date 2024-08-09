Велика Британія, США та Австралія запустили рій "розумних" дронів: яка була мета (фото)

Розвідувальні та ударні БПЛА від різних виробників об'єдналися в "зграю" для виявлення військової техніки та обміну інформацією.

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Велика Британія, США та Австралія провели в американському Національному навчальному центрі у Форт-Ірвіні випробування безпілотних літальних апаратів зі штучним інтелектом, об'єднавши їх у рій у межах проєкту Aukus. Завданням дронів було сканування імпровізованого поля бою і виявлення техніки, повідомляє британська газета The Times.

Учені з лабораторії Портон-Даун у Вілтширі розгорнули "зграю" БПЛА, яка включала квадрокоптери, розвідувальні дрони і боєприпаси, які баражують. Британія відправила два коптери Red Kites і шість БПЛА Ghosts від компанії Blue Bear. США застосували дрони Altius-600 від компанії Anduril, які можуть використовуватися як камікадзе. Австралія надала дрони Skywalker X8, які можна купити в інтернеті.

Дрони, які брали участь у випробуваннях Фото: the-times

У межах навчань було змодельовано атаку бронетехніки. Війська всіх трьох країн використовували ШІ для оброблення інформації та фільтрації зображень для виявлення цілей. Дрони також обмінювалися отриманими даними всередині рою. Ці навчання стали першим застосуванням Великою Британією та її союзниками автономних і сенсорних систем ШІ у військовому середовищі в реальному часі.

Для навчань змоделювали атаку бронетехніки Фото: the-times

Глава центру оборонного ШІ та британська керівниця з розроблення можливостей ШІ для Aukus Рейчел Сінглтон зауважила важливу роль партнерства в цій сфері. За її словами, мета подібних випробувань — щоб у майбутньому системи, розроблені кожною країною, були сумісні.

"Військовослужбовці з однієї країни будуть підтримуватися можливостями, які були розроблені в усіх трьох країнах", — зазначила Рейчел Сінглтон.

Принцип роботи рою БПЛА Фото: the-times

Нагадаємо, дослідники з Університету імені Лоранда Етвеша (ELTE) в Угорщині створили планувальник маршрутів, який може об'єднувати 5000 автономних дронів у зграю, яка самоорганізується.

Також повідомлялося, що в Україні готують нову зброю Styx, яка дасть змогу дронам працювати в команді та виконувати завдання на передовій автономно. Йдеться про рій БПЛА зі штучним інтелектом, здатних співпрацювати для завдавання ударів і стеження.