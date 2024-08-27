Находит, отслеживает и ликвидирует: в Украине представили новейший БПЛА REX (фото)
Дрон REX может вести разведку, корректировать удары, а также сбрасывать на вражеские позиции и технику боеприпасы разных видов.
Команда разработчиков Armadrone создала для Сил обороны Украины беспилотный ударный авиационный комплекс полного цикла уничтожения REX. Об этом говорится на странице платформы Brave Inventors в Facebook.
Сообщается, что REX был разработан с учетом боевого опыта и запросов военнослужащих. Его предназначение — разведка, наблюдение, сброс разных видов боеприпасов и корректировка ударов. Комплекс способен найти, зафиксировать, отследить и уничтожить цель, после чего оценить результат атаки. Одновременно БПЛА может нести от 2 до 8 боеприпасов общим весом до 10 кг.
"Высокая точность удара сводит к минимуму риск возможных потерь среди мирного населения на временно оккупированных территориях", — подчеркнули в Brave Inventors.
Технические характеристики беспилотного комплекса REX:
- дальность – до 45 км;
- время полета – 1,5 ч;
- взлетная масса – 16 кг;
- максимальная скорость — 35 м/с.
Над созданием беспилотника работала команда Armadrone в Украине и Польше. Новейший комплекс включает передовые технологии Израиля и компоненты, которые изготавливаются только в странах-союзниках Украины.
Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации многофункциональный беспилотный транспортер BoarTAC украинского производства, который можно использовать для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых, как дрон-камикадзе или оснащать его турелями с гранатометами или пулеметами.
В свою очередь в российском инжиниринговом центре автономной энергетики МФТИ заявили о создании беспилотного летательного аппарата на водородном топливном элементе, который потенциально можно использовать в военных целях.