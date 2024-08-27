Знаходить, відстежує та ліквідує: в Україні представили новітній БПЛА REX (фото)

Дрон REX може вести розвідку, коригувати удари, а також скидати на ворожі позиції та техніку боєприпаси різних видів.

Related video

Команда розробників Armadrone створила для Сил оборони України безпілотний ударний авіаційний комплекс повного циклу знищення REX. Про це йдеться на сторінці платформи Brave Inventors у Facebook.

Повідомляється, що REX було розроблено з урахуванням бойового досвіду і запитів військовослужбовців. Його призначення — розвідка, спостереження, скидання різних видів боєприпасів і коригування ударів. Комплекс здатний знайти, зафіксувати, відстежити та знищити ціль, після чого оцінити результат атаки. Одночасно БПЛА може нести від 2 до 8 боєприпасів загальною вагою до 10 кг.

"Висока точність удару зводить до мінімуму ризик можливих втрат серед мирного населення на тимчасово окупованих територіях", — наголосили в Brave Inventors.

БПЛА REX може нести до 8 боєприпасів Фото: Brave Inventors

Технічні характеристики безпілотного комплексу REX:

дальність — до 45 км;

час польоту — 1,5 год;

злітна маса — 16 кг;

максимальна швидкість — 35 м/с.

Над створенням безпілотника працювала команда Armadrone в Україні та Польщі. Новітній комплекс поєднує передові технології Ізраїлю та компоненти, які виготовляються тільки в країнах-союзниках України.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації багатофункціональний безпілотний транспортер BoarTAC українського виробництва, який можна використовувати для підвезення боєприпасів, евакуації поранених, як дрон-камікадзе або оснащувати його турелями з гранатометами чи кулеметами.

Зі свого боку в російському інжиніринговому центрі автономної енергетики МФТІ заявили про створення безпілотного літального апарата на водневому паливному елементі, який потенційно можна використовувати у військових цілях.